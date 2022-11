Điều tra bổ sung vụ Trang Nemo cùng nhân viên gây rối, đánh người

(PLO)- Chủ tọa phiên xử thông báo trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ Trang Nemo và đồng phạm gây rối, đánh người để làm rõ một số tình tiết mới phát sinh tại tòa.

Chiều 22-11, sau nhiều ngày nghị án TAND quận 1 (TP.HCM) không tuyên án như dự định và tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ gây rối trật tự công cộng đối với bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (còn gọi là Trang Nemo, chủ cửa hàng Trang Nemo) và bốn đồng phạm.

Trước đó, VKS đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Trang 6-12 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng. Bốn bị cáo Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương, Nguyễn Phước Tuấn và Phan Hoàng Nam bị đề nghị thấp nhất 6 tháng tù, cao nhất 18 tháng tù.

HĐXX hỏi lại người liên quan là chị Phạm Lệ Khanh về vấn đề có yêu cầu xử lý hình sự Trang và các đồng phạm về việc gây thương tích. Chị vẫn giữ nguyên yêu cầu này nên HĐXX hỏi lại các bị cáo về vấn đề đánh chị Khanh thế nào, trừ Trang Nemo.

Theo luật sư của Trang nói trước khi HĐXX vào phòng hội ý, thân chủ mình không có hành vi đánh mà chỉ có giật khẩu trang…

Sau khi hội ý, chủ tọa phiên xử thông báo trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án để làm rõ một số tình tiết mới phát sinh tại tòa.

Cụ thể là vấn đề gây thương tích cho bà Khanh và yêu cầu xử lý hình sự của người liên quan này. Theo tòa cần làm rõ hành vi gây thương tích bên trong và ngoài cửa hàng nhằm tránh bỏ lọt tội phạm.

Hồ sơ thể hiện do mâu thuẫn với Trần Nguyễn Trà My trong việc bán hàng online nên Trang hẹn gặp My tại cửa hàng Trang Nemo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Chiều 16-1, My cùng Phạm Lệ Khanh, Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng của Trang để "nói chuyện".

Tại đây, My và Yến vào cửa hàng gặp Trang xin lỗi, Khanh đứng bên ngoài. Đến khoảng 15 giờ, khi My đang xin lỗi thì Khanh vào cửa hàng nói My đi về nên xảy ra cự cãi với Trang. Lúc này, Trang dùng tay giật khẩu trang Khanh thì Khanh có lời lẽ chưa đúng mực. Nghe vậy, Quy cùng Trang lao vào nắm tóc rồi đánh Khanh. Khi Yến vào can ngăn thì bị Khương đánh. Tiếp đó, Nam và Tuấn cũng tham gia đánh Khanh.

Lúc này, một số cán bộ công an đến cửa hàng, mời những người liên quan về trụ sở làm việc. Khi đi ra, Khanh nói với Trang Nemo: "Mày không biết mày đụng với ai đâu, mày ra đường mày coi chừng tao". Thấy vậy, Trang Nemo dùng tay giật khẩu trang của Khanh vứt bỏ xuống đường; Quy, Khương, Nam, Tuấn cũng lao vào đánh Khanh. Sự việc gây mất an ninh trật tự một đoạn đường trước cửa hàng Trang Nemo. Sau đó, Khanh và Yến có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với những người gây thương tích cho mình.

Theo kết luận giám định, Khanh bị thương tích 3%, còn Yến không đủ cơ sở xác định có chấn thương. Sau khi xảy ra sự việc, UBND phường Nguyễn Cư Trinh có công văn cho rằng vụ việc đánh nhau trên đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Đồng thời, khi xảy ra sự việc, nhiều người dân đã tụ tập, dùng điện thoại ghi lại và đưa lên mạng xã hội, thông tin về vụ việc được lan truyền rất nhanh, khiến người dân có dư luận không tốt, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. UBND phường đề nghị xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

HOÀNG YẾN