Điều tra nữ doanh nhân bán hàng online thu nhiều tỉ, chỉ nộp thuế 9,6 triệu 31/07/2024 05:54

Ngày 30-7, một nguồn tin cho biết Phòng cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Yên vừa phối hợp với Đội An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Tuy Hòa kiểm tra, phát hiện Công ty TNHH KN Beauty, địa chỉ ở phường 9, TP Tuy Hòa có dấu hiệu tội phạm trốn thuế.

Theo cảnh sát, doanh nghiệp trên do bà LTKN (33 tuổi) là người đại diện pháp luật. Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện tại trụ sở công ty này có hơn 14.600 sản phẩm kem dưỡng da, sữa tắm, sữa rửa mặt, kẹo giảm cân và mỹ phẩm các loại trị giá 3,7 tỉ đồng. Trong đó, hơn 13.500 mặt hàng không có phiếu tiếp nhận công bố chất lượng sản phẩm.

Công an làm việc với giám đốc Công ty TNHH KN Beauty. Ảnh: HH

Làm việc với công an, bà N khai là người thành lập Công ty TNHH KN Beauty và trực tiếp điều hành hoạt động bán hàng trực tuyến của doanh nghiệp này trên các nền tảng mạng xã hội, như Facebook, Zalo, TikTok,...

Kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 3-2020 đến khi bị kiểm tra, với chức danh là giám đốc Công ty TNHH KN Beauty, bà N đã ký kết nhiều hợp đồng gia công hàng hóa với các đối tác. Sau đó, nữ doanh nhân sử dụng nhiều nền tảng mạng xã hội như nêu trên để quảng cáo, tiếp cận khách hàng tiềm năng.

Hàng ngàn sản phẩm ở Công ty TNHH KN Beauty không có phiếu tiếp nhận công bố chất lượng sản phẩm. Ảnh: HH

Sau khi có đơn hàng, nữ doanh nhân dùng dịch vụ bưu chính viễn thông để vận chuyển, thu hộ tiền bán cho khách hàng trên toàn quốc với hơn 5.000 đơn hàng, gồm mỹ phẩm làm đẹp, sữa rửa mặt, vòng tay, rượu sâm, túi xách,... thu về nhiều tỉ đồng.

Để lách luật, nữ doanh nhân đã chia nhỏ nguồn thu nhập vào bảy tài khoản ngân hàng khác nhau và chỉ kê khai nộp thuế hơn 9,6 triệu đồng.