Điều tra trình báo về vụ trộm ở biệt thự của ca sĩ Hồ Ngọc Hà

(PLO)- Người nhà nữ ca sĩ trình báo về việc mất nhiều tài sản giá trị cao tại căn biệt thự trên địa bàn phường Thảo Điền, công an hiện đang điều tra.

Ngày 8-10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang phối hợp với Công an TP Thủ Đức điều tra vụ trộm theo tin trình báo của người nhà ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

Theo thông tin ban đầu, người thân nữ ca sĩ cho biết, đã phát hiện dấu hiệu của vụ đột nhập trong căn biệt thự trên địa bàn phường Thảo Điền. Qua kiểm tra, họ xác định có mất nhiều tài sản giá trị cao.

Công an TP Thủ Đức sau đó phối hợp với Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh khu vực để điều tra, làm rõ.

NGUYỄN TÂN