Mẹo chọn quất, mai, đào hợp phong thủy ngày tết

Quất, mai, đào là những cây cảnh quan trọng không thể thiếu trong những ngày tết cổ truyền của người Việt Nam. Tuy nhiên, bạn đừng nghĩ phải bỏ ra số tiền lớn mới có thể sở hữu những cây quất, mai, đào đẹp, độc đáo.

Với một số tiền vừa phải bạn vẫn có thể chọn được những cây quất, mai, đào đẹp, hợp phong thủy, mang lại may mắn cả năm. Cùng tham khảo các gợi ý sau để chọn cho mình một cây cảnh đẹp đón Tết Canh tý 2020 nhé.

Lộc đầy nhà nhờ cây quất đẹp

Chọn một cây quất đẹp phải đủ các yếu tố: form (dáng) chuẩn, quả chín đều, đẹp, có chút hoa (hoa phải tươi, không lụi tàn), quả không chín quá vàng (ương ương là tốt nhất), phải có lá xanh tươi, tiềm tàng sự sống.

Không chọn cây quất có dáng bị nghiêng sang một bên. Cây quất đẹp là phải có dáng cân xứng cả 4 mặt.



Cây quất đẹp là cây có quả hơi ương ương, không quá chín, dáng cây cân xứng cả bốn mặt- Ảnh THU HÀ

Không phải cứ cây quất chi chít quả là đẹp bởi cây quá nhiều quả rất dễ bị gẫy cành hoặc trĩu cành xuống gốc, không tốt trong phong thủy ngày tết. Cây quất đẹp là có quả sai vừa phải, quả ương ương ương (không quá xanh, không quá chín). Lưu ý cây quất có quả chín vàng đỏ là loại quả rất dễ rụng, úng thối, không tốt cho sự khởi đầu một năm mới.

Chú ý đến cành quất phải có những lộc non đang chồi ra, tượng trưng cho sự tiềm tàng phát triển của gia chủ.

Tiền đầy túi nhờ cây đào xinh

Các thế cây đào chuẩn và sang chảnh như thế phu thê, giáng long, quần tụ, ngũ phúc…hiện nay rất đắt đỏ. Để mua được một cây đào có thế chuẩn như trên thì không phải nhà nào cũng có điều kiện. Vì vậy, với số tiền vừa phải bạn vẫn có thể mua một cây đào đẹp, hợp phong thủy và chỉ cần chú ý một số điểm sau:

Một cây đào hợp phong thủy thì phải có nhiều hoa và cánh hoa phải là cánh kép, màu hồng thắm. Thân cây đào được cho là đẹp thường phải có độ sần sùi, chắc, khỏe. Đó mới gọi là cây đào “thân chắc, cành mềm, cánh mảnh”, hội tụ đầy đủ yếu tố cương - nhu. Các cành đào đều, bo quanh cây một cách tròn trĩnh. Cành đào đều, luôn hướng lên và phải có nhánh dăm (cành non, có lộc, nụ đầy đủ).



Các cành cây đào đều, bo tròn quanh cây và luôn hướng lên trên - Ảnh THU HÀ

Nếu bạn mua đào sớm thì nên tìm mua loại cành có dăm nhỏ, vì dăm nhỏ thường có nhiều nụ, khi nở rộ sẽ đẹp hơn. Không nên mua loại cây đã nở rộ, vì khi tới tết, hoa bắt đầu tàn và rụng cánh. Những ngày đầu năm để cánh hoa rụng lả tả sẽ “mất lộc” cả năm.

Bạn nên hỏi người chủ vườn cách chăm sóc cây trong những ngày tết, bởi cây đào rất nhạy cảm, vốn quen với cách chăm sóc của chủ cũ và khi bạn chăm sóc không hợp với cây, cây rất dễ “nổi giận” và mau tàn.

Tài sản dồi dào nhờ cây mai quý

Cách chọn mai cũng tương tự cây đào. Một cây mai đẹp là cây không nở rộ hoa, có nhiều hoa đang hé nở, không chọn cây có quá nhiều nụ (bởi đôi khi nụ không thể thành hoa nếu bạn không biết chăm sóc cây đúng cách). Các cành mai phải đều đặn, dàn trải quanh thân cây, nhìn cân đối.



Không nên chọn những cây mai có hoa nổ rộ trước tết - Ảnh THU HÀ

Gốc mai phải chắc chắn, to, khỏe, sần sùi, có thể đội cả cành, lá hoa một cách ung dung, vững chãi nhưng nhìn lại toát lên vẻ mềm mại, uyển chuyển. Trong khi đó, cành mai cũng phải đều và dàn trải to dần đều từ gốc đến ngọn. Tuyệt đối không chọn cây mai bị rũ cuống, nụ héo (những cây như vậy không thể thọ qua tết được)

Tóm lại, một cây mai đẹp là cây có đủ các cành phân chia thứ lớp từ to đến nhỏ đều đặn, nhánh mai không cứng đơ mà nhìn phải mềm mỏng, uyển chuyển và bông rải đều khắp nhánh. Có đầy đủ bông nỏ, nụ đang hé và nụ non. Cây mai cũng nhất định phải có cành lộc non đang nhú lên.

Chúc bạn tìm được một cây quất hoặc mai, đào như ý đón xuân Canh Tý, vạn sự như ý.