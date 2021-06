Hội An ơi Villa là biệt thự du lịch nằm ven sông Thu Bồn và cách phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam) khoảng 1,5 km về phía Đông Nam.

Nhiệm vụ thiết kế được đưa ra cho KTS 6717 studio là thiết kế một biệt thự du lịch với bảy phòng ngủ khác nhau, trong đó có bốn phòng giường đôi, một phòng gia đình, một phòng hai giường đơn, một phòng Dom bốn giường. Đặc biệt villa có không gian khách, ăn, bếp và hồ bơi.

Tất cả các phòng và không gian sinh hoạt chung khai thác triệt để view và gió sông. Biệt thự phải mang được không khí và tinh thần không gian của Hội An nhưng vẫn hiện đại và đương thời.

KTS 6717 studio chia sẻ: “Hội An ơi Villa là công trình gợi nhớ một khu phố cổ bên bờ sông Hoài."



Theo KTS, Hội An ơi là sự trân quý những giá trị truyền thống Hội An và thổi làn gió mới phù hợp với hơi thở của thời đại.



Mặt bằng tổng thể của công trình.







Hội An ơi Villa được phát triển từ cấu trúc nhà ống của phố cổ Hội An: nhà trước, nhà cầu và nhà sau. Hình ảnh chiếc cổng nhỏ quen thuôc thường thấy ở Hội An được sử dụng trong công trình, tạo sự thân thuộc và gần gũi khi tiếp cận.

Hội An ơi Villa được tổ hợp từ ba khối chính kết hợp với các khối phụ. Khối chính tương ứng với không gian ngủ, khối phụ tương ứng với vệ sinh hay khu sinh hoạt chung tạo thành nhịp điệu mặt đứng khu phố và hòa hợp với bao cảnh toàn khu.

Tầng trệt của biệt thự được bố trí thành hai khu vực: không gian công cộng và không gian ở được kết nối với nhau bằng không gian sảnh phụ và cầu thang.

Tầng một và tầng hai, mỗi tầng bố trí ba phòng, các phòng được ngăn cách nhau bởi khu vực vệ sinh và không gian sinh hoạt chung, để tăng sự riêng tư nhất là vấn đề về âm thanh.



Nhìn từ bên ngoài, công trình có hệ mái ngói màu gạch mang phong cách truyền thống của Hội An.



Hệ cửa “Thượng song hạ bản” – nét đặc trưng trong kiến trúc truyền thống Hội An.

Các thanh song có thể trượt kín lại, điều chỉnh việc thông gió và riêng tư cho công trình.



Tầng trệt của biệt thự được bố trí thành hai khu vực: không gian công cộng và không gian ở, được kết nối với nhau bằng không gian sảnh phụ và cầu thang .



Lối cầu thang dẫn lên các tầng bên trên.



Vòm cong trong không gian nội thất được phát triển từ những đường cong của chiếc lồng đèn tạo nét hài hòa và ấn tượng.







Ánh sáng vàng của những chiếc đèn lồng Hội An, làm không gian trở nên ấm cũng và nổi bật, gợi nhớ lại những đêm rằm Phố cổ mà ai đã từng đến Hội An.







Không gian công cộng là khu vực phòng khách - ăn - bếp được liên thông nhau và kết nối trực tiếp hồ bơi bố trí dọc nhà.







Không gian ở, phòng gia đình được bố trí cuối khu đất, tách biệt khu công cộng đồng thời được mở rộng không gian về phía sau là khoảng hiên rộng.







Tất cả các phòng được khai thác tối đa view sông.



Thủ pháp ngôi nhà là sự tương phản nhưng vẫn hài hòa. Màu sắc tương phản giữa trắng - đen của không gian và nội thất. Đường nét và không gian kiến trúc hiện đại và truyền thống.



Mái hiên sử dụng ở các ban công tạo nên hình ảnh quen thuộc trong các ngôi nhà truyền thống Việt Nam, đồng thời hạn chế hanh nắng và mưa tạt vào ban công. Những chi tiết đặc trưng như lan can con tiện được lồng ghép vào công trình.



Mặt cắt của Villa



Mặt bằng bố trí các tầng.