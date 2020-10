Cần Thơ chống ngập do triều cường bằng cách nào?

Mùa triều cường năm 2019 bị ngập nặng Cùng thời gian này năm 2019 (từ ngày 28-9 đến ngày 1-10), do ảnh hưởng của triều cường dâng cao đã làm cho một số tuyến giao thông trên địa bàn TP Cần Thơ bị ngập nặng. Hậu quả là ảnh hưởng rất lớn đến việc lưu thông của người dân và gây mất an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Ngập tại nút giao IC3 hồi mùa triều cường tháng 10-2019. Ảnh: KM Theo thống kê, thời điểm đó chỉ tính riêng quận Ninh Kiều đã có 61 tuyến đường chính trong nội ô bị ngập trung bình từ 0,2m đến 0,4m. Một số tuyến đường bị ngập sâu khoảng 0,6m gồm các đường: Mậu Thân (phường An Hòa), Nguyễn Văn Cừ (phường An Khánh), Nguyễn Thị Minh Khai, khu vực phường Tân An, Trần Văn Giàu (khu vực Cồn Khương), Trần Văn Hoài, Trần Việt Châu, Khu trung tâm Thương mại Cái Khế. Các vị trí ngập nặng ảnh hưởng lớn đến an toàn giao thông, như: nút giao IC3, Đường Võ Nguyên Giáp (Đoạn từ IC3 đến cầu Hưng Lợi), khu vực Xóm Chài. Toàn tuyến đê bao cồn Ấu khoảng 3km cũng có nguy cơ bị vỡ cao.