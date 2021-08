(PLO)- Lãnh đạo Công an TP.HCM cho biết, Công an TP.HCM là đầu mối in và quản lý cấp giấy đi đường cho các lực lượng theo 17 nhóm được phép lưu thông, chứ không phải là đơn vị cấp trực tiếp.