Cuối tháng 12, Tân Sơn Nhất sẽ khai thác hai đường băng

Tổng Công ty đầu tư Phát triển và Quản lý hạ tầng giao thông Cửu Long (Công ty Cửu Long), cho biết đường băng 25R/07L sẽ được bàn giao khai thác vào ngày 31-12 tới.

Công ty Cửu Long là đơn vị quản lý dự án Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất.

Dự án Cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng HKQT Tân Sơn Nhất được đầu tư khẩn cấp, đến nay hạng mục đường cất hạ cánh 25R/07L dài 3.048m, rộng 45,72m đã hoàn thành. Hiện các đơn vị đang tập trung triển khai thi công các hạng mục hoàn thiện như sơn đường, hệ thống thiết bị, biển báo phục vụ công tác bay hiệu chuẩn từ ngày 15 đến 20-12. Các đơn vị dự kiến bàn giao khai thác bước 1 vào ngày 31-12.



Dự kiến cuối tháng 12-2020, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đưa vào khai thác đường băng 25R/07L, sau thời gian 6 tháng đóng cửa nâng cấp. Ảnh: PHONG ĐIỀN

Như vậy, sau 6 tháng đóng cửa một đường băng để nâng cấp, cuối năm nay sân bay Tân Sơn Nhất sẽ khai thác hai song song hai đường băng, kịp thời phục vụ nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng cao trong dịp tết.

Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng. Đến nay, dự án đã được đã được Bộ GTVT bố trí vốn ngân sách năm 2020 là 373 tỉ đồng. Hiện đang hoàn tất thủ tục để bổ sung 300 tỉ đồng nhằm đảm bảo sản lượng thực hiện trên hiện trường.

Phía Công ty Cửu Long thông tin trong quá trình thực hiện dự án tổng công ty thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng như Cảng vụ hàng không Miền Nam, Sư đoàn 370, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất quản lý chặt chẽ, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình thi công, an toàn khai thác.

Hồi cuối tháng 6-2020, dự án nâng cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất và Nội Bài chính thức khởi công. Lý do, đường băng của hai sân bay lớn nhất cả nước đã xuống cấp do công suất khai thác vượt thiết kế, gây nguy cơn mất an toàn khai thác.

Bộ GTVT cho biết từ năm 2017 đến nay, do tần suất khai thác vượt thiết kế và thường xuyên tiếp nhận nhiều loại máy bay tải trọng lớn như A350-900, B787-9, B787-10 nên hệ thống đường băng, đường lăn ở hai sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất đã bị xuống cấp nghiêm trọng.