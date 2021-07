Gợi ý giúp người dân tiết kiệm điện khi làm việc tại nhà trong mùa dịch - Tắt các thiết bị điện không được sử dụng đến: Một trong những giải pháp đơn giản nhất để cắt giảm hóa đơn tiền điện là tắt toàn bộ các thiết bị không sử dụng trong phòng làm việc nói riêng và cả nhà nói chung. - Sử dụng laptop thay cho máy tính để bàn: Laptop tiêu thụ năng lượng ít hơn máy tính để bàn đến 80%. Ngoài ra, nếu như laptop được cắm vào bộ chuyển đổi điện áp xoay chiều (AC Adapter) trong quá trình sử dụng thì nó còn giúp tiết kiệm điện năng thêm 20% nữa. - Vệ sinh thiết bị dùng lâu ngày: Người dùng nên vệ sinh thường xuyên các thiết bị điện tử đang sử dụng trong nhà, đặc biệt là quạt, điều hòa. Ở khu vực không khí có nhiều bụi, phần lưới lọc sẽ nhanh chóng bị bám bụi làm giảm khả năng trao đổi nhiệt và gió, gây lãng phí điện. - Sử dụng máy lạnh đúng cách: Để nhiệt độ máy lạnh từ 26 độ C trở lên và sử dụng cùng với quạt để làm mát không khí trong phòng; nên cài đặt máy lạnh để nhiệt độ trong phòng chênh lệch không quá nhiều so với nhiệt độ ngoài trời (khoảng 5 độ C); hạn chế sử dụng nhiều máy lạnh cùng một lúc trong nhà. - Điều chỉnh nhiệt độ tủ lạnh phù hợp: Tùy theo thời tiết của môi trường bên ngoài mà có thể tùy chỉnh tăng giảm nhiệt độ tủ lạnh cho phù hợp, không nên vặn nhiệt độ ở mức cao vì rất tiêu hao năng lượng. Có thể vặn tới mức 3 hoặc mức 4 để tiết kiệm điện và vận hành tủ lạnh hiệu quả. Ngoài ra, có thể tăng giảm nhiệt độ linh hoạt theo từng ngăn đông, ngăn mát và ngăn đựng rau củ quả. Nhiệt độ thích hợp để bảo quản thực phẩm trên ngăn đông nằm khoảng -18 độ C và khoảng 2 - 4 độ C để giữ độ tươi ngon cho thức ăn, rau củ trong ngăn mát. - Tích cực sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo: để giảm tiền điện ở các bậc giá cao.

Tận dụng tối đa ánh sáng trời và thông gió tự nhiên, vừa tiết kiệm điện vừa có ý nghĩa phòng dịch COVID-19. - Ngoài các biện pháp trên, một số người có kinh nghiệm còn áp dụng những biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả, như rút những thiết bị ngoại vi của máy tính, như ổ cứng gắn ngoài, nếu không sử dụng; cố gắng làm việc hiệu quả để hoàn thành công việc trong thời gian ngắn; đồng thời sử dụng các thiết bị được chứng nhận tiết kiệm năng lượng để giảm chi phí điện.