Theo đó, để kịp gia hạn hiệp định vay theo yêu cầu của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) trước ngày 30-5, Phó Thủ tướng yêu cầu hai bộ khẩn trương có ý kiến với nội dung đề xuất của Bộ GTVT, đồng thời gửi về Văn phòng Chính phủ để tổng hợp báo cáo.



Phó Thủ tướng cũng giao Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định chủ trương sử dụng vốn của hiệp định vay theo đề xuất của Bộ GTVT, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định theo đúng quy định.

Trước đó, ngày 21-5, Bộ GTVT có văn bản kiến nghị Thủ tướng chấp thuận nguyên tắc về điều chỉnh thời gian hoàn thành cao tốc Bến Lức - Long Thành và gia hạn thời gian thực hiện hiệp định vay ADB của dự án đến ngày 31-12-2023. Cạnh đó, Bộ GTVT cũng đề nghị giao Bộ Tài chính thực hiện ngay việc thông báo đến ADB nội dung này.

Ngoài ra, Bộ GTVT cũng đề xuất Thủ tướng xem xét, chấp thuận chủ trương sử dụng vốn của hiệp định vay ADB lần hai (3391-VIE) để hoàn thành các công việc chưa được thực hiện của hiệp định vay ADB lần một (2730-VIE) do hết hạn hiệp định, với giá trị dự kiến khoảng 1.584,42 tỉ đồng (tương đương 67,4 triệu USD).

Liên quan đến dự án này, trong văn bản báo cáo Quốc hội mới đây, Bộ GTVT cho biết hiện dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành mới đạt 78,19% sản lượng (chậm 17,20%, chủ yếu các gói thầu dùng vốn ADB). Nguyên nhân các gói thầu vốn ADB chậm do bị dừng giải ngân vốn nước ngoài và vốn đối ứng. Trong đó, vốn nước ngoài bị dừng do các thủ tục đầu tư như hiệp định vay và thời gian thực hiện dự án chưa được điều chỉnh bởi hiện nay chưa xác định được cơ quan chủ quản/cấp quyết định đầu tư (Bộ GTVT hay Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp). Vốn đối ứng bị dừng do dự án được áp dụng cơ chế vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ, người vay lại phải tự thu xếp nguồn vốn đối ứng.

Nguyên nhân các gói thầu JI, J3 sử dụng vốn JICA chậm do vốn đầu tư công từ năm 2019 chưa được bố trí cho Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) - chủ đầu tư. Bộ GTVT đã báo cáo Chính phủ để tháo gỡ các vướng mắc. “Hiện nay, Bộ KH&ĐT đã trình Chính phủ dự án nghị quyết Chính phủ để tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án do VEC làm chủ đầu tư. Trong đó, xác định cấp quyết định đầu tư của dự án và hoàn tất thủ tục báo cáo Bộ Chính trị để tháo gỡ vướng mắc về vốn…” - Bộ GTVT cho hay.

Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành được khởi công ngày 19-7-2014 với tổng mức đầu tư 31.320 tỉ đồng (tương đương 1,6 tỉ USD). Bộ GTVT dự kiến dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2018. Tuy nhiên, sau nhiều lần điều chỉnh kế hoạch, đến nay dự án chưa hoàn thành.