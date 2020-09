Khôi phục 6 đường bay thương mại quốc tế

Giai đoạn đầu từ ngày 15-9, Việt Nam sẽ mở bốn đường bay quốc tế thường lệ giữa TP.HCM, Hà Nội đi Đài Loan, Quảng Châu (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc. Cuối tháng 9 sẽ mở tiếp hai đường bay thường lệ đến Campuchia, Lào. Như vậy sẽ có sáu đường bay thương mại quốc tế được khôi phục sau thời gian dài tạm ngưng khai thác. Trong đó, các hãng bay của Việt Nam và quốc gia, vùng lãnh thổ đối tác sẽ chia đôi số chuyến bay.



Chưa áp dụng với khách du lịch

Trong giai đoạn đầu, việc mở cửa bầu trời chưa áp dụng với khách du lịch, hành khách được ưu tiên là nhà ngoại giao, nhân viên công vụ, công dân Việt Nam ở các quốc gia, vùng lãnh thổ có nhu cầu về nước. Bên cạnh đó sẽ ưu tiên người Việt đi xuất khẩu lao động, chuyên gia nước ngoài trình độ cao sang Việt Nam. Ba sân bay quốc tế do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) khai thác là Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Cần Thơ sẽ tiếp nhận khách nhập cảnh. Dự kiến mỗi tháng có khoảng 20.000 khách nhập cảnh vào Việt Nam.

Theo các đại lý vé, bốn đường bay đi Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Trung Quốc nhiều năm liền là đường bay vàng của các hãng hàng không. Trên các đường bay này, khách du lịch, chuyên gia, nhà đầu tư, du học sinh và lao động đi lại đông đúc. Bên cạnh đó, các hãng hàng không cũng đánh giá đường bay khu vực Đông Bắc Á và Bắc Á thuộc nhóm bận rộn hàng đầu. Bởi vậy việc khai thông bốn đường bay này có ý nghĩa rất quan trọng đối với các hãng để thoát khỏi khủng hoảng do dịch bệnh, khơi thông mạch giao thương kinh tế, đầu tư và phục vụ nhu cầu đi lại trên các đường bay có lượng khách đi lại cao.

Vietnam Airlines là hãng hàng không tiên phong mở lại đường bay thương mại quốc tế thường lệ một chiều đến Nhật Bản từ ngày 18-9 tới. Chiều ngược lại, đại diện hãng cho hay các chuyến bay chở khách sẽ được khai thác khi có quyết định chính thức của nhà chức trách. Đại diện hãng thông tin thêm, sau đường bay đi Nhật Bản, hãng đang xây dựng phương án khôi phục các đường bay đến Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Lào, Campuchia.

Các hãng VietJet, Bamboo Airways cũng cho biết đang sẵn sàng cho các chuyến bay quốc tế sắp tới. Tuy nhiên, các hãng cho rằng việc vận chuyển khách một chiều sẽ tăng thêm lãng phí cho chiều ngược lại. Dù vậy, trong điều kiện dịch bệnh, các hãng tuân thủ yêu cầu của nhà chức trách.



Các hãng hàng không, sân bay sẵn sàng trở lại đường bay quốc tế. Ảnh: PHONG ĐIỀN

Sẵn sàng đón các chuyến bay thương mại

Trao đổi với PV, ông Vũ Thế Phiệt, Tổng giám đốc ACV, cho biết hiện các sân bay do ACV khai thác đang áp dụng quy trình an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, các sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài và Cần Thơ thời gian qua vẫn tiếp nhận các chuyến bay quốc tế đi/đến theo cấp phép của Cục Hàng không Việt Nam. “Các sân bay, cảng hàng không quốc tế do ACV khai thác sẵn sàng đón các chuyến bay thương mại từ các nước” - ông Phiệt nhấn mạnh.

Đại diện sân bay Tân Sơn Nhất cho biết kế hoạch khai thác trong tháng 9, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón hơn 2.400 hành khách. Theo đó, để đảm bảo an toàn, ngoài việc áp dụng quy chuẩn đảm bảo an toàn phòng ngừa dịch bệnh, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ lắp đặt tấm chắn tại khu vực kiểm tra an ninh, nhập cảnh, quầy thủ tục lên máy bay. Các chuyến bay khi hạ cánh tại Tân Sơn Nhất sẽ được bố trí bãi đỗ, khách rời máy bay qua ống lồng thuận tiện và xét nghiệm nhanh ở khu vực nhập cảnh.

Còn theo ông Phạm Ngọc Sáu, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, hiện dịch bệnh vẫn còn nên yêu cầu hàng đầu khi nối lại các chuyến bay quốc tế là đảm bảo an toàn cho hành khách và nhân viên hàng không.

Ông Sáu cho biết thời gian qua, sân bay Vân Đồn đã đón nhiều chuyến bay chở công dân về nước an toàn. Điều này cho thấy sân bay Vân Đồn đã chuẩn bị công tác đảm bảo an toàn phòng ngừa dịch bệnh và phục vụ tốt các chuyến bay về nước với số lượng khách trên mỗi chuyến bay hàng trăm người do công tác bố trí sân đỗ, khâu làm thủ tục nhập cảnh thuận tiện. Tuy nhiên, trong giai đoạn mở cửa bầu trời với các chuyến bay thương mại quốc tế lại không có tên sân bay Vân Đồn trong danh sách các sân bay đưa vào khai thác, tiếp nhận các chuyến bay đi/đến. Đây là tâm tư của những người đang làm việc tại Cảng hàng không Vân Đồn.

Giám đốc sân bay Vân Đồn cho rằng thời gian qua, tần suất khai thác các chuyến bay đi/đến trên bốn đường bay nói trên đến Vân Đồn rất cao. Đây là tín hiệu phấn khởi để các cảng hàng không, sân bay vượt qua khó khăn.