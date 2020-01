Lâm Đồng: Khách tăng khiến giao thông bị ách tắc nhiều điểm

Ngày 28-1, đại diện Phòng Quản lý du lịch (Sở VH-TT&DL Lâm Đồng) cho biết từ ngày 27 đến 29-1 (tức mùng 3 đến mùng 5 tết Nguyên đán) là thời điểm khách du lịch đến Đà Lạt tăng rất nhiều.



Lượng xe đông đúc trên các ngả đường hướng về Đà Lạt trong những ngày tết. Ảnh: CTV

Bắt đầu từ ngày hôm qua, dòng xe cộ đã nườm nượp đổ về Đà Lạt qua nhiều tuyến đường. Không chỉ du khách của TP.HCM mà từ các tỉnh miền Đông và Tây Nam bộ lên cao nguyên nghỉ mát rất nhiều.

Lượng xe cộ từ miền Trung theo quốc lộ 27C đổ lên Đà Lạt cũng tăng đột biến. Tình trạng này khiến việc lưu thông trên đèo Prenn rất khó khăn. Do đó từ mùng 3 tết, lực lượng chức năng đã cấm các ô tô từ 16 chỗ trở lên di chuyển lên Đà Lạt qua đèo Prenn vào các giờ cao điểm.

Các phương tiện này được hướng dẫn vào trung tâm thành phố theo đường đèo Mimosa. Quá nhiều xe khách loại lớn và ô tô cá nhân cùng tham gia lưu thông khiến nhiều tuyến đường Đà Lạt vốn quanh co, chật hẹp bị quá tải, dẫn đến tình trạng ách tắc cục bộ, nhất là các nút giao thông trọng điểm như vòng xoay Kim Cúc, Lê Đại Hành, Nguyễn Thị Minh Khai, Hoàng Văn Thụ, Ba Tháng Hai…

Các hướng lên các địa điểm du lịch chật ních xe cộ và người. Cá biệt như đường vào Vườn hoa thành phố, quảng trường Lâm Viên và các khu du lịch nổi tiếng như thác Datanla, Thung lũng Tình Yêu, Đường hầm đất sét, Làng hoa Vạn Thành... rất đông lượng xe cộ lưu thông khiến đường liên tục bị ách tắc.

Lực lượng Công an TP Đà Lạt đã điều động tối đa quân số tham gia túc trực, phân luồng các phương tiện tại những nút giao thông, vòng xoay, nơi hay xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ. Do các phương tiện chen nhau ở phần đường ngược chiều và đường hành lang, lực lượng cảnh sát giao thông đã phải phân luồng, hướng dẫn các phương tiện giao thông để đảm bảo an toàn, giải quyết ách tắc.