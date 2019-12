Tân Sơn Nhất chuẩn bị phục vụ 4 triệu khách bay tết

Cao điểm tết Nguyên đán Canh Tý 2020 từ ngày 10-1 đến 8-2-2020 (nhằm ngày 16 tháng Chạp đến ngày 15 tháng Giêng), dự kiến số lượng hành khách qua Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất đạt khoảng 4 triệu khách. Số lượng khách tăng khoảng 6% so với cùng kỳ năm 2019.



Lo ùn tắc tuyến cửa ngõ sân bay

Theo nguồn tin từ Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, ngày 23-12, các đơn vị như Cảng vụ miền Nam, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, các hãng hàng không và các đơn vị phối hợp đã có cuộc họp chuẩn bị các phương án để phục vụ khách tăng cao trước, trong và sau tết. Trong đó cảng đã nắm được tình hình tăng chuyến và chuyến bay dự phòng từ các hãng để lên kế hoạch ứng trực tối đa dịp cuối năm. “Với lượng khách tăng khoảng 6% so với năm trước, cảng đã rà soát các thiết bị, phương tiện và huy động tối đa nguồn nhân lực để hướng dẫn, điều tiết phương tiện vào ra sân bay phục vụ tốt nhất cho hành khách về quê đón tết” - vị này cho biết.

Dự kiến trong tuần tới Cảng vụ hàng không miền Nam sẽ làm việc với Sở GTVT TP lên phương án ứng phó với tình trạng ùn tắc giao thông tại các tuyến cửa ngõ dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất như đường Phạm Văn Đồng, Trường Sơn, Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ. Theo đó, bên ngoài sân bay, tổ phản ứng nhanh khu vực Tân Sơn Nhất đảm nhiệm tổ chức phân luồng, giải tỏa ùn tắc phương tiện vào ra sân bay. Còn bên trong, các đơn vị thuộc cảng điều phối để đảm bảo khách vào ra thông suốt, hạn chế tình trạng ùn tắc cục bộ khiến khách bị chậm trễ chuyến bay. Để đảm bảo nhân lực phục vụ, các đơn vị tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã cho nhân viên nghỉ phép trước, đến lúc cao điểm đảm bảo 100% quân số ứng trực.

Theo ghi nhận của Pháp Luật TP.HCM, tuyến đường Đặng Văn Sâm được xem là điểm gây ùn tắc giao thông dẫn vào sân bay dịp tết. Đây cũng là một trong những tuyến đường ban đêm xe xăng dầu cung cấp cho máy bay vào ra khá nhiều. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng hàng quán ăn vặt đang tràn ra đường khiến phương tiện vào sân bay khó khăn. Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho biết tình trạng này được phản ánh nhiều, tuy nhiên vẫn chưa dẹp được khiến các phương tiện lưu thông vào sân bay thường bị ùn tắc vào ban đêm.

Ông Nguyễn Văn Út, Đồn trưởng Đồn công an Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, cho hay hiện đơn vị này đang thực hiện kế hoạch chung của cảng để phục vụ nhu cầu đi lại của khách cuối năm tăng cao dịp tết Dương lịch và tết Nguyên đán. Trong đó, đơn vị duy trì quân số để thực hiện công tác tuần tra khu vực công cộng, đảm bảo an ninh trật tự, tình trạng mất cắp, đi lại an toàn cuối năm của hành khách.



Ngoài quầy thủ tục lên máy bay truyền thống, các hãng hàng không khuyến nghị hành khách check in điện tử để giảm áp lực dịp tết. Ảnh: P.ĐIỀN

Hạn chế đón tiễn tại sân bay Tân Sơn Nhất

Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao cuối năm, Cục Hàng không Việt Nam đã thành lập ban chỉ đạo thực hiện công tác phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân Canh Tý 2020.

Theo đó, ban chỉ đạo yêu cầu Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) xây dựng và tổ chức thực hiện phương án đưa, đón hành khách phù hợp, hạn chế tối đa ùn tắc giao thông tại các đầu mối trọng điểm như Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nội Bài. Ban chỉ đạo cũng yêu cầu các cảng hàng không, sân bay tăng cường lực lượng kiểm soát an ninh, an toàn bay.

Riêng sân bay Tân Sơn Nhất, ban chỉ đạo cũng lưu ý ACV phối hợp với Sở GTVT TP, các lực lượng chức năng phân luồng, giảm thiểu ùn tắc giao thông tại khu vực cảng hàng không, đặc biệt Cảng HKQT Tân Sơn Nhất. Cảng vụ hàng không miền Nam phối hợp với cơ quan chức năng TP.HCM tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông không để xảy ra ùn tắc giao thông tại sân bay và khu vực lân cận. Đồng thời để hạn chế tình trạng người đến đón, tiễn gây ùn ứ tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, ban chỉ đạo cũng yêu cầu cung cấp thông tin hướng dẫn người dân đi lại bằng đường hàng không đảm bảo đúng lịch trình, hạn chế số người đón, tiễn.