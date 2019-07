Thu phí không dừng: Làm gì để nhà đầu tư đồng thuận?

Hạn chế của ETC và giải pháp Theo Bộ GTVT, việc triển khai hệ thống ETC trong thời gian qua vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra về số lượng phương tiện tham gia dịch vụ. Nguyên nhân là các quy định của pháp luật liên quan đến việc triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng chưa đầy đủ, đồng bộ dẫn đến số lượng phương tiện tham gia dịch vụ chưa cao. Cụ thể, chưa có chế tài bắt buộc phương tiện phải dán thẻ, sử dụng dịch vụ thu phí không dừng, thiếu các chế tài yêu cầu phương tiện không dán thẻ không được đi vào làn thu phí tự động… Ngoài ra, do hệ thống thu phí tự động không dừng liên quan đến lợi ích của nhiều chủ thể (nhà đầu tư, nhà cung cấp dịch vụ, các ngân hàng, người sử dụng đường bộ) nên trong quá trình triển khai thực hiện còn phát sinh các vướng mắc trong đàm phán làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án… Vì vậy, thời gian tới, Bộ GTVT kiến nghị sửa đổi Quyết định 07/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định 46/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Cụ thể, sẽ kiến nghị điều chỉnh quy định các phương tiện không dán thẻ sẽ không được đi vào làn ETC. Đề xuất bổ sung các quy định của pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng liên quan đến công tác thanh toán. “Bên cạnh đó, phối hợp hoàn thiện việc kết nối liên thông tài khoản cá nhân tại các ngân hàng với tài khoản giao thông nhằm tạo sự thuận lợi, minh bạch cho người sử dụng và sự đồng thuận của các ngân hàng cung cấp tín dụng cho các dự án BOT” - Bộ GTVT thông tin.