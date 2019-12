Về miền Tây: Điểm nghẽn đường bộ - thủy - không

Thống kê cuối tháng 6-2019 của nhóm nghiên cứu ĐH Quốc gia TP.HCM trong báo cáo về nhận diện thực trạng hạ tầng giao thông khu vực Nam bộ và các vấn đề đặt ra cho thấy: Tỉ lệ chiều dài đường cao tốc (kilomet) của các khu vực so với cả nước như sau: Tây Nam bộ chiếm 4% (chiều dài đường cao tốc so với cả nước), Đông Nam bộ chiếm 6,5%, đồng bằng sông Hồng 42,60%, trung du phía bắc chiếm 29,50%, Trung bộ chiếm 15,3%, Tây Nguyên 2,1%. Như vậy, tính chung cả khu vực Tây Nam bộ và Đông Nam bộ thì chiều dài đường cao tốc cũng chỉ chiếm hơn 10% so với cả nước. Nhiều ý kiến cho rằng đây là con số quá ít ỏi so với hai vùng kinh tế trọng điểm phía nam.