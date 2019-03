Yêu cầu đấu thầu công khai dự án sửa đường Nguyễn Hữu Cảnh

Ngoài việc đấu thầu công khai, UBND TP cũng đã giao Sở GTVT tiếp thu các ý kiến phản biện của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật TP về phương án thoát nước, đảm bảo hiệu quả đầu tư. Đồng thời tham mưu giải pháp chống ngập hiệu quả cho tuyến đường này trong quá trình thực hiện và sau khi hoàn thành dự án.

Trước đó, ngày 18-3, UBND TP.HCM đã chấp thuận kế hoạch triển khai dự án sửa đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) theo đề xuất của Sở GTVT, dự kiến tháng 6 khởi công.

Cụ thể, đường Nguyễn Hữu Cảnh dài hơn 3,1 km sẽ được nâng cấp trên mặt bằng hiện hữu kèm xây dựng hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh và thảm cỏ. Tổng mức đầu tư dự án là 472,9 tỉ đồng, do Khu quản lý giao thông đô thị số 1 làm chủ đầu tư.

Bên cạnh sửa đường Nguyễn Hữu Cảnh, năm nay TP.HCM cũng lên kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình giảm ngập nước để giải quyết dứt điểm tình trạng ngập nước tại lưu vực trung tâm TP và một phần của 5 lưu vực ngoại vi (Bắc, Tây, Nam, một phần Đông Bắc, Đông Nam) rộng 550 km2 với khoảng 6,5 triệu dân.

TP cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện 7 dự án để giải quyết 9/15 tuyến đường ngập nước do mưa; thi công hoàn thành dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) để giải quyết 4/9 tuyến đường ngập nước do triều.

Kế hoạch chống ngập năm nay của TP còn có việc thi công hoàn thành dự án Nâng cấp, mở rộng nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng giai đoạn 2, công suất 469.000 m3/ngày và khởi công nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè, công suất 480.000 m3/ngày.