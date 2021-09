Ngày 30-9, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh, clip của người dân ở tỉnh Long An bị mắc kẹt ở chốt kiểm soát khu vực cầu Đức Hoà, huyện Đức Hoà. Người dân mặc áo mưa, bất chấp mưa gió để được thông chốt, trở về miền Tây.

Theo người dân địa phương, có hơn 200 người chạy xe máy mang theo hành lý từ các huyện, TP trên địa bàn tỉnh Long An theo tuyến quốc lộ N2 hướng đi Tiền Giang, Đồng Tháp về quê tránh dịch. Đa phần những người dân này đều thất nghiệp, đồ đạc lỉnh kỉnh để chở về quê hương.



Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc từ Long An về quê. Ảnh: NGỌC DIỆP.

Trao đổi với PV, một người dân cho biết: "Hai vợ chồng làm công ty ở huyện Đức Hòa nhưng phải nghỉ việc hơn 3 tháng qua vì dịch bệnh. Nếu ở lại thêm nữa thì không còn tiền để sống. Nay Long An nới lỏng các biện pháp giãn cách, nên chúng tôi quyết định về quê.

Tuy nhiên, khi đến khu vực cầu Đức Hòa, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa thì bị lực lượng tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 chặn lại. Đồng thời, tất cả mọi người cũng đành phải dừng lại và chưa thể trở về quê".

Về vấn đề trên, ông Lê Thanh Đông, Chủ tịch UBND huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An cho biết người dân tập trung đông ở địa bàn sau khi vượt qua chốt ở huyện Đức Hòa. Sau đó, huyện đã bố trí cán bộ và nhân viên y tế theo dõi sức khỏe người dân.

Bên cạnh đó, UBND huyện cũng đề xuất kinh phí 15 triệu đồng/ngày để lo việc ăn uống cho người dân các tỉnh đang mắc kẹt. Địa phương sẽ tạo điều kiện cho người về quê khi ngành chức năng các tỉnh chấp nhận đón người.

Trước đó, tỉnh Long An cho biết chỉ trong 6 ngày, tỉnh Long An ghi nhận hơn 500 trường hợp là người dân thuộc các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long ... tự di chuyển về quê. Người dân các tỉnh trên đi lại nhưng chưa được sự cho phép di chuyển của các địa phương lân cận tỉnh Long An.

UBND tỉnh Long An đã có văn bản đề nghị và được một số tỉnh, TP bạn đồng ý có kế hoạch phối hợp tổ chức đón người dân trở về quê như: Cần Thơ, Cà Mau, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Vĩnh Long ...

Hiện vẫn còn nhiều người dân mong muốn được trở về địa phương, những người này đã được tiêm vaccine và được các lực lượng chức năng của tỉnh Long An quản lý, chăm sóc sức khỏe và thực hiện xét nghiệm theo quy định của Bộ Y tế.

Theo đó, tỉnh Long An mong muốn phối hợp với các ngành chức năng của các tỉnh, TP có người dân mong muốn trở về quê để thống nhất việc đưa, đón người dân trở về địa phương.