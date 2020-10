Lập biên bản công ty neo 2 sà lan 3.000 tấn cạnh cầu Rạch Miễu

Chiều 20-10, công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu đã đến hiện trường khu vực cầu Rạch Miễu đoạn qua xã Thới Sơn, TP.Mỹ Tho kiểm tra và tiến hành lập biên bản vi phạm hành lang giao thông công trình cầu Rạch Miễu đối với Công ty Cổ phần Xây dựng Trung Nam 18 E&C (Trụ sở tại TP.HCM) do công ty này đã neo đậu 2 sà lan có hai cần cẩu “khổng lồ” cạnh cầu Rạch Miễu để vận chuyển phương tiện, thiết bị cơ giới.



Hai sà lan trọng lượng 3.000 tấn neo đậu và hoạt động cẩu thiêt bị cơ giới từ bãi tập kết xuống sà lan trong hành lang cầu Rạch Miễu. Ảnh: Đông Hà



Các sà lan này hoạt động cách cầu Rạch Miễu từ khoảng 15 - 20m vi phạm hành lang cầu. Ảnh: Đông Hà

Theo đó, từ khoảng 2 ngày nay trên sông Tiền đoạn sát bờ xã Thới Sơn xuất hiện 2 sà lan 3.000 tấn chở hai cần cẩu “khổng lồ” đến neo đậu cạnh khu vực cầu Rạch Miễu để vận chuyển thiết bị cơ giới “hạng nặng” xuống sà lan di chuyển đi nơi khác. Điều đáng nói hai cần cẩu này hoạt động trong hành lang an toàn cầu Rạch Miễu cách cầu Rạch Miễu khoảng 15-20m.

Theo ghi nhận của PV, đến chiều ngày 20-10 các sà lan cẩu này vẫn rầm rộ hoạt động cẩu thiết bị cơ giới xuống sà lan để di chuyển đi nơi khác. Cũng trong chiều cùng ngày ngay sau khi nhận được điện thoại phản ánh của báo chí, ông Hà Ngọc Nam – Phó giám đốc Công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu đã cử nhân viên đến hiện trường kiểm tra và lập biên bản vi phạm đối với công ty Cổ phần Xây dựng Trung Nam 18 E &C. Đại diện công ty Trung Nam 18 E &C cũng đã đồng ý ký vào biên bản vi phạm.

Đáng chú ý trên bãi tập kết có rất nhiều phương tiện, thiết bị cơ giới "hạng nặng" sẽ được các sà lan này bốc đi. Việc hoạt động trong hành lang an toàn cầu Rạch Miễu như trên gây mất an toàn giao thông khu vực đồng thời vi phạm hành lang an toàn công trình cầu.



Công ty BOT Cầu Rạch Miễu đã lập biên bản vi phạm đối với công ty Trung Nam 18 E&C vi phạm hành lang cầu. Ảnh: Đông Hà

Theo ông Hà Ngọc Nam – Phó giám đốc Công ty BOT Cầu Rạch Miễu, trước đó công ty Trung Nam 18 E&C có xin phép công ty BOT Cầu Rạch Miễu được neo đậu 2 sà lan tại khu vực trên. Tuy nhiên BOT chỉ khuyến cáo chủ phương tiện đảm bảo an toàn giao thông vì phương tiện đậu gần cầu Rạch Miễu. Và đề nghị xin phép chi Cục quản lý đường bộ 4.3.

Ông Thượng Quang Thuần – Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ 4.3 cho biết, đơn vị này không hề cho phép doanh nghiệp neo đậu phương tiện trong hành lang an toàn cầu và cũng không nhận được sự xin phép từ công ty Trung Nam 18 E &C. Ông Thuần cũng cho biết, Chi cục QLĐB 4.3 sẽ yêu cầu công ty BOT Cầu Rạch Miễu báo cáo sự việc đến địa phương và Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Tiền Giang để các đơn vị này đến hiện trường xác minh, xử lý vụ việc.



Các thiết bị cơ giới "hạng nặng" được các cẩu trên sà lan sắp bốc đi. Ảnh: Đông Hà.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Châu Tuấn – Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Tiền Giang cho hay, đơn vị này sẽ nhanh chóng phối hợp với địa phương xã Thới Sơn đến hiện trường kiểm tra vụ việc. “Ngày mai cảng vụ sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng chuyên môn xuống khu vực trên tiếp tục kiểm tra đối với các sà lan vi phạm hành lang an toàn cầu Rạch Miễu của công ty Trung Nam 18 E & C như đã phản ánh. Nếu vi phạm sẽ phối hợp xử lý” – Ông Tuấn cho hay.



Nghị định 11/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ quy định về việc quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, quy định hành lang an toàn đối với công trình cầu phải từ 150m từ mép công trình ra mỗi bên.