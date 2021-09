Cục Hàng không cho biết, toàn bộ các đường bay nội địa kết nối các cảng hàng không, sân bay, bãi đáp của Việt Nam theo nhu cầu khai thác của các hãng hàng không Việt Nam với tần suất khai thác từng đường bay theo như tần suất khai thác, gồm: Giai đoạn 1: Tần suất trên từng đường bay đối với từng hãng hàng không không vượt quá 50% so với thời điểm tuần đầu tiên tháng 4-2021 của hãng hàng không đó. Giai đoạn 2: Tần suất trên từng đường bay đối với từng hãng hàng không không vượt quá 70% so với thời điểm tuần đầu tiên tháng 4-2021 của hãng hàng không đó. Giai đoạn 3: Tần suất trên từng đường bay đối với từng hãng hàng không không vượt quá so với thời điểm tuần đầu tiên tháng 4-2021 của hãng hàng không đó và được khai thác theo nhu cầu hãng hàng không khi toàn bộ các địa phương tại Việt Nam dỡ bỏ giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Ngoài các quy định trên, đối với tất cả các giai đoạn, các đường bay mới của mỗi hãng hàng không hoặc các đường bay của mỗi hãng có tần suất đến chuyến/ngày vào thời điểm tuần đầu tiên tháng 4-2021 được phép khai thác với tần suất 1 chuyến/ngày và được khai thác theo nhu cầu hãng hàng không khi toàn bộ các địa phương tại Việt Nam dỡ bỏ hoàn toàn giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.