Sở GTVT thông báo các hình thức đăng ký cấp đổi GPLX cho người có GPLX sắp hết hoặc hết thời hạn sử dụng khi Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp.

Đối tượng được cấp gồm các cá nhân có GPLX sắp hết hoặc hết thời hạn sử dụng do Sở GTVT Long An cấp hoặc do Sở GTVT tỉnh, TP khác cấp nhưng hiện đang cư trú trên địa bàn tỉnh Long An.



Sở GTVT tỉnh Long An thông báo các kênh tiếp nhận khi GPLX hết hạn. Ảnh: MINH HOÀNG.

Các hình thức đăng ký (chỉ đăng ký để GPLX không trễ hạn quá quy định là quá 3 tháng hoặc quá một năm trở lên):

Hình thức đăng ký trực tuyến chỉ áp dụng đối với người có GPLX do ngành GTVT quản lý và được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu Trung ương (là những GPLX được tra cứu có dữ liệu trên Trang thông tin GPLX của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại địa chỉ http://gplx.gov.vn).

Cá nhân thuộc đối tượng đăng ký nêu trên lựa chọn một trong các trang thông tin điện tử sau đây để thực hiện các bước đăng ký theo quy định:

Đăng ký trực tuyến trên Cổng dịch vụ công đổi GPLX, cấp GPLX quốc tế của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại địa chỉ https://dichvucong.gplx.gov.vn.

Đăng ký trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.longan.gov.vn.

Đối với hình thức đăng ký qua dịch vụ bưu chính công ích, cá nhân thuộc đối tượng đăng ký lập một bộ hồ sơ đổi GPLX theo quy định gửi về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (PVHCC), địa chỉ tầng 2, khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị Hành chính tỉnh, số 2, đường Song Hành, phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An.