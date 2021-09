Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, trong 24 giờ tới, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ hoạt động mạnh, nối với cơn bão số 5. Bão số 5 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20 km và có khả năng mạnh thêm. Gió Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh.



Từ nay đến ngày 13-9 mưa sẽ xuất hiện nhiều nơi ở khu vực Nam bộ. Ảnh: NC

Thời tiết Nam bộ trong 24 giờ tới, mây thay đổi, trời nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa, mưa rào rải rác ở miền Tây và diện rộng ở miền Đông, có nơi mưa vừa và dông, mưa to, cục bộ có mưa rất to.

Miền Đông Nam bộ mưa nhiều hơn miền Tây Nam bộ. Trong cơn dông đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đề phòng ngập úng vùng đô thị trũng thấp. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 29-32 độ C.

Trong 48 đến 72 giờ tới, tại khu vực miền Đông Nam và miền Tây Nam bộ, dải hội tụ nhiệt đới qua Trung Trung Bộ nâng trục chậm lên phía Bắc và tiếp tục hoạt động mạnh, nối với cơn bão số 5. Gió Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới suy yếu và rút ra phía Đông.

Trên đất liền Nam Bộ, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực trung Trung Bộ nối với cơn bão số 5 kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên từ nay đến ngày 13-9, khu vực các tỉnh Nam Bộ có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh.