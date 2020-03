Ngân hàng thế giới hỗ trợ 7 tỉnh ĐBSCL tích hợp nước an toàn

(PLO)- Đại diện Ngân hàng Thế giới (WB) muốn tới các tỉnh, TP xem các địa phương cần hỗ trợ gì để cải thiện an ninh nguồn nước cho mình. Dự án cấp nước an toàn vùng ĐBSCL được đổi tên thành dự án tích hợp nước an toàn vùng ĐBSCL.