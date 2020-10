Phấn đấu đưa cầu sắt An Phú Đông hoàn thành đúng tiến độ

Theo ghi nhận của PV, tại công trường có ông Nguyễn Vĩnh Ninh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.

Theo đó, tại công trường có đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP, CSGT, Thanh tra giao thông (thuộc Sở GTVT). Các bên có liên quan đã tiến hành ghi nhận hiện trường, phương án xử lý đối với sự việc đã xảy ra.

Đại diện Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP cho biết nguyên nhân khiến mố cầu bị sụp là do sà lan tông vào. Hiện các bên liên quan đang họp bàn để đưa ra phương án xử lý. Tuy nhiên, chủ đầu tư và các đơn vị thi công sẽ nỗ lực đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ trong tháng 10 để phục vụ bà con phường An Phú Đông, quận 12.

Theo chủ đầu tư, hiện nay sà lan và chủ phương tiện đang được tạm giữ để xử lý theo quy định.



Hiện các đơn vị đang có mặt tại hiện trường để xử lý. Ảnh: ĐT.

Vị đại diện cho biết trước dự án 500 m đã có biển báo cấm sà lan di chuyển. Tuy nhiên, người điều khiển sà lan đã cố tình di chuyển mặc kệ cảnh báo của người dân về việc cấm lưu thông này.

Trước đó, PLO có thông tin về việc một sà lan đã tông vào mố cầu sắt An Phú Đông làm một mố cầu bị sụp khoảng 0,5 m.

Người dân cho biết khoảng 5 giờ 20 sà lan biển số LA-7474 lưu thông qua khu vực này. Sau khi nghe người dân cảnh báo không thể qua cầu sắt được nhưng người điều khiển vẫn cho sà lan di chuyển và tông vào nhịp giữa cầu.

Theo người dân địa phương, đây là lần thứ 2 cầu sắt An Phú Đông bị võng xuống. Tuy nhiên, lần này là do sà lan tông vào mố cầu nên mới bị sụp xuống như hiện tại.

Cầu sắt An Phú Đông được dự kiến hoàn thành trong tháng 9, tuy nhiên cần do một số vấn đề kỹ thuật nên dự án được hứa hẹn hoàn thành trong tháng 10. Cầu An Phú Đông khi hoàn thành có vai trò kết nối, tạo trục liên thông cho người dân quận 12 quận Gò Vấp, thay thế cho phà An Phú Đông hiện hữu.

