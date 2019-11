Sửa Luật Xây dựng: 8 trường hợp không cần giấy phép xây dựng

Cần kiểm soát các yếu tố về an toàn, môi trường Theo Bộ trưởng Phạm Hồng Hà, dự luật lần này quy định thực hiện thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng, không yêu cầu cấp GPXD đối với công trình sử dụng vốn khác có quy mô lớn hoặc ảnh hưởng lớn đến an toàn và lợi ích cộng đồng. Theo đó, các công trình được xây dựng tại khu vực không có quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng,… vì thuộc khu vực không yêu cầu lập quy hoạch xây dựng, chỉ yêu cầu lập quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành. Do vậy, không có nhiều yếu tố để xem xét tại cơ quan cấp GPXD (Sở Xây dựng, song vẫn cần quản lý, kiểm soát chặt chẽ các yếu tố về an toàn, môi trường,... “Việc kiểm soát các công trình này thông qua thẩm định thiết kế xây dựng và không yêu cầu cấp GPXD là phù hợp. Đối với các công trình quy mô lớn, có ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng đồng còn lại, trước đây thuộc đối tượng phải thẩm định thiết kế xây dựng, nay để giảm thủ tục hành chính không yêu cầu thẩm định thiết kế xây dựng mà được tích hợp tại bước cấp phép xây dựng” - Bộ trưởng Hà nói.