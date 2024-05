Cựu bí thư Tỉnh ủy trực tiếp tố cáo thông thầu trong đấu giá đất 02/05/2024 18:35

Ngày 2-5, một lãnh đạo UBND huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận xác nhận đã nhận đơn của ông Trương Xuân Thìn, cựu Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận, tố cáo có hành vi thông thầu trong cuộc đấu giá thửa đất tại xã Quảng Sơn.

Thửa đất đấu giá đang có cơ sở Hoàng Ân nằm trên đất. Ảnh: H.H

Theo đơn tố cáo, ông Thìn đã đến Trung tâm Đấu giá hợp danh Hải Đăng theo dõi phiên đấu giá thửa đất vào ngày 10-1-2020. Tại đây, ông Thìn chứng kiến khoảng 20 người tổ chức bàn tính trước khi vào đấu giá thửa đất này.

Theo ông Thìn, cuộc bàn tính kéo dài từ 7 giờ 30 đến gần 10 giờ ngày 10-1-2020. Những người này thống nhất bỏ giá thửa đất trên cao nhất là 1,2 tỉ đồng, trong khi giá khởi điểm hơn 900 triệu đồng.

Nhóm người trên cũng thống nhất sẽ bán lại thửa đất này cho ông Hoàng An với giá 2 tỉ đồng sau khi trúng đấu giá. “Kết quả cuộc đấu giá diễn ra y nhưng kết quả của việc thảo thuận trước đó. Ông HVT là người trúng đấu giá lô đất với giá khoảng 1,2 tỉ đồng”- ông Thìn nêu trong đơn tố cáo.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy thông tin thêm: sau khi thống nhất, những người trên yêu cầu ông Hoàng An viết giấy nhận nợ bà VTN 880 triệu đồng. Sau khi có kết quả đấu giá, ông An đã đưa trước cho một người trong nhóm tham gia đấu giá 200 triệu đồng.

Ông Thìn gửi kèm đơn tố cáo là các giấy nhận nợ, giấy đặt cọc ghi số tiền 200 triệu đồng.

Thửa đất đấu giá bốn năm chưa thể bàn giao cho người trúng giá. Ảnh: H.H

Liên quan đến việc đấu giá thửa đất trên, chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã có công văn chỉ đạo UBND huyện Ninh Sơn xử lý dứt điểm việc đấu giá thửa đất khi chưa giải phóng mặt bằng.

Thửa đất này được đấu giá xong từ năm 2020, UBND huyện Ninh Sơn đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá theo quy định. Tuy nhiên, bốn năm qua vẫn chưa thể bàn giao thửa đất cho người trúng đấu giá.

Lý do là thời điểm tổ chức đấu giá thửa đất vẫn còn tài sản trên đất của hộ gia đình ông Hoàng An đang sử dụng làm cơ sở kinh doanh máy nông cụ, không phải tài sản của nhà nước.

Theo Sở TN&MT tỉnh Ninh Thuận, tại thời điểm đấu giá, thửa đất trên chưa đủ điều kiện để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai. Do đó, UBND huyện Ninh Sơn tổ chức đấu giá là chưa đúng quy định pháp luật.

Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận cũng nêu theo quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thì điều kiện để đấu giá đất là khi đã hoàn thành xong giải phóng mặt bằng.

Trao đổi với PV, đại diện UBND xã Quảng Sơn cho rằng theo hồ sơ được cung cấp thì thửa đất trên trước đây là đất đồi núi. Đại diện UBND xã Quảng Sơn nói chưa nhận được hồ sơ thể hiện thửa đất trên do xã quản lý.

Khi được hỏi thửa đất trên do ông Hoàng An tự phục hóa hay lấn chiếm, vị lãnh đạo xã Quảng Sơn cho rằng ông Hoàng An đã lấn chiếm. Tuy nhiên, đến nay UBND xã vẫn đang tìm biên bản thể hiện người dân này lấn chiếm.

Lãnh đạo UBND huyện Ninh Sơn cho biết đã báo cáo, xin gia hạn thời gian xử lý vụ việc sau khi nhận đơn tố cáo của ông Trương Xuân Thìn.