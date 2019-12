Truyền tải điện Tây Bắc 2 vượt khó, vận hành an toàn

Đây là mong muốn của Chủ tịch HĐTV Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) Đặng Phan Tường khi làm việc với TTĐ Tây Bắc 2 thuộc Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1).

Ông Đặng Phan Tường - Chủ tịch HĐTV EVNNPT kiểm tra thực tế đường dây 220kV, 500kV tại Lai Châu, Sơn La.



Hiện TTĐ Tây Bắc 2 đang quản lý vận hành 7 đường dây 220 kV với tổng chiều dài hơn 351 km và 6 đường dây 500 kV với tổng chiều dài 810 km. Địa bàn quản lý trải rộng kháp 4 tỉnh khu vực Tây Bắc: Phú Thọ, Sơn La, Lai Châu và Điện Biên. Các đường dây đều đi qua địa hình phức tạp, rừng sâu, núi cao, dễ bị sạt lở.

Theo kế hoạch đến năm 2020, khối lượng quản lý vận hành của TTĐ Tây Bắc 2 dự kiến sẽ tăng thêm gần 52 km đường dây mạch kép (đường dây 220 kV Mường Tè - Lai Châu), 2 TBA 220 kV: Mường La và Mường Tè.

Tuyến đường dây điện do TTĐ Tây Bắc 2 quản lý chủ yếu nằm trên địa hình đồi núi cao, có độ dốc lớn.



Ông Thái Minh Thắng - Giám đốc TTĐ Tây Bắc 2 cho biết, tuyến đường dây 220 kV, 500 kV do TTĐ Tây Bắc 2 quản lý chủ yếu nằm trên địa hình đồi núi cao, độ dốc lớn, điều kiện giao thông đi vào các vị trí cột khó khăn, đặc biệt vào mùa mưa, đường trơn trượt làm ảnh hưởng nhiều đến công tác quản lý vận hành. Tuy nhiên, các cán bộ, nhân viên luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo vận hành hệ thống đường dây và trạm biến áp an toàn.

Ông Đặng Phan Tường - Chủ tịch HĐTV EVNNPT đã biểu dương tập thể lãnh đạo, nhân viên TTĐ Tây Bắc 2. Mặc dù là đơn vị gặp rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý vận hành nhưng TTĐ Tây Bắc 2 đã rất cố gắng, nỗ lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Chủ tịch HĐTV yêu cầu các ban chuyên môn của EVNNPT và PTC1 phối hợp với đơn vị để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, đặc biệt là đề xuất cơ chế, chính sách tuyển dụng lao động hợp lý.

Các đường dây và trạm biến áp do TTĐ Tây Bắc 2 quản lý có vai trò rất quan trọng trong việc truyền tải điện năng của hai nhà máy thủy điện lớn Sơn La, Lai Châu và các nhà máy thủy điện khác ở khu vực Tây Bắc. Do đó, việc đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, ổn định các đường dây và TBA tại khu vực này rất quan trọng.