Độ tuổi sử dụng ma túy đang ngày càng trẻ hóa 15/10/2024 15:53

Thông tin này được Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an chia sẻ tại cuộc thi Trường học không ma túy dành cho sinh viên các trường đại học, tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh ngày 15-10.

Cả nước có 226.000 người nghiện

Theo Trung tướng Nguyễn Văn Viện, ma túy đã và đang là hiểm họa lớn của toàn xã hội và trên thế giới; làm tổn hại sức khỏe, suy thoái nòi giống, phẩm giá con người; phá hoại hạnh phúc gia đình, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; là nguyên nhân làm phát sinh nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội, gây lo lắng, bất an trong nhân dân.

Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát biểu tại cuộc thi. Ảnh CA

Ma túy là nguyên nhân của nhiều vụ trọng án nhức nhối trong xã hội. Ma túy cũng là yếu tố làm suy giảm sức lao động, năng lực sáng tạo và đóng góp của người dân cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm giảm tính bền vững của phát triển kinh tế, xã hội.

Do chịu ảnh hưởng từ tình hình ma túy trên thế giới và khu vực, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở nước ta tiếp tục diễn biến rất phức tạp, khó lường.

Đáng chú ý, tình trạng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang diễn ra tại nhiều địa phương, nhất là ở các thành phố lớn, nơi tập trung nhiều trường đại học, cao đẳng, các cơ sở giáo dục… trong đó, lứa tuổi thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên chiếm tỷ lệ lớn.

Theo thống kê, hiện cả nước có 226.000 người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma tuý và người đang bị quản lý sau cai nghiện có hồ sơ quản lý.

Đại biểu và đông đảo sinh viên tại cuộc thi Trường học không ma túy dành cho sinh viên các trường đại học. Ảnh: CA

Độ tuổi sử dụng ma túy đang ngày càng trẻ hóa, khoảng 60% người sử dụng ma túy lần đầu trong độ tuổi từ 15 - 25, trong đó có nhiều em ở độ tuổi 13 - 15 tuổi.

Trong tổng số 95% người sử dụng ma túy túy tổng hợp, có tới 70 - 75% người trong độ tuổi 17 - 35 tuổi, chiếm tỷ lệ lớn là thanh niên, học sinh, sinh viên.

Lãnh đạo C04 cảnh báo, thời gian gần đây, xuất hiện ngày càng nhiều nhiều loại ma túy thế hệ mới có độc tính cao, với hình thức bắt mắt thu hút sự tò mò, khám phá của giới trẻ, đồng thời ngụy trang núp bóng dưới dạng: “nước vui”, trà sữa hoặc tẩm ướp trong thực phẩm đồ uống, thuốc lá điện tử...

Hiểm họa ma tuý gây ra đối với người sử dụng và xã hội là rất lớn. Người sử dụng ma túy tổng hợp kéo dài dẫn đến rối loạn tâm thần “ngáo đá”, mất khả năng kiểm soát hành vi gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh.

Theo thống kê đến tháng 10-2024, có gần 800 người sử dụng ma túy tổng hợp có biểu loạn thần “ngáo đá”, đã gây ra 33 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 4 vụ giết người.

Tránh xa hiểm họa ma túy

Có thể thấy học sinh, sinh viên là những đối tượng trẻ tuổi, dễ bị kích động, dụ dỗ, lôi kéo, rủ rê, thích trải nghiệm những cái mới nên đã và đang trở thành mục tiêu mà tội phạm ma túy hướng tới. Nhiều bạn sinh viên phải trả giá rất đắt khi tham gia vào các đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ hoặc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trung tướng Nguyễn Văn Viện nhấn mạnh, trường học là nơi ươm mầm tri thức, giáo dục và bồi dưỡng nhân cách, là ngôi nhà thứ hai của của học sinh, sinh viên.

Có nhiều nạn nhân của tệ nạn ma túy xuất phát từ những hoàn cảnh thiếu sự quan tâm, dạy dỗ của gia đình, nhà trường, bị kẻ xấu lôi kéo.

“Tôi đề nghị các nhà trường hãy quan tâm hơn nữa để sinh viên của mình không bị vướng vào cạm bẫy ma túy” – Trung tướng Nguyễn Văn Viện đề nghị.

Không khí cuộc thi Trường học không ma túy dành cho sinh viên các trường đại học tổ chức tại TP.HCM, ngày 15-10. Ảnh: CA

Lãnh đạo C04 cũng nhắn nhủ các bạn sinh viên kiên quyết nói không và luôn tránh xa mối hiểm họa ma túy! Không thử ma túy dù chỉ một lần! Từng ngày, các bạn hãy cố gắng học tập, rèn luyện, tránh xa những cạm bẫy, đặc biệt là ma túy. Hãy sống và học tập với ước mơ, hoài bão, lý tưởng và đam mê, đóng góp tài năng, công sức, trí tuệ xây dựng đất nước hùng cường, giàu mạnh.

“Chúng tôi mong muốn thông qua cuộc thi Trường học không ma túy, các bạn sẽ lan tỏa mạnh mẽ thông điệp bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy. Mỗi sinh viên tham gia cuộc thi sẽ trở thành một tuyên truyền viên, một chiến sĩ trong công tác phòng, chống ma túy. Với niềm tin đó, chắc chắn, một môi trường giáo dục không có ma túy, một xã hội không có ma túy là tương lai không xa của chúng ta” – Trung tướng Viện gửi gắm.