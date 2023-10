Ngày 5-10, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bình Dương đã có buổi làm việc với UBND TP Thuận An về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

Thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó Trưởng Công an TP Thuận An báo cáo với Đoàn giám sát.

Tại buổi làm việc, Thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó Trưởng Công an TP Thuận An, cho biết thời gian qua tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP Thuận An được giữ ổn định.

Lực lượng công an với vai trò là nòng cốt đã phối hợp với các ngành làm tốt công tác tuyên truyền cho quần chúng nhân dân nắm rõ các quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, lực lượng công an thường xuyên mở các đợt cao điểm ra quân đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm. Chính vì thế, tình hình tội phạm trên địa bàn đã được kìm giảm.

Đáng chú ý nhất, Công an TP Thuận An đã chủ động triệt phá ba vụ tàng trữ trái phép chất ma túy (thu giữ hơn 2 kg ma túy tổng hợp).

Phối hợp Cục Cảnh sát ma túy Bộ Công an và Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ ba kẻ tàng trữ trái phép chất ma túy số lượng lớn, thu giữ 18 bánh ma túy tổng hợp, 24 túi ma túy tổng hợp dạng viên, một khẩu súng công cụ hỗ trợ…

Tuy nhiên, do là địa bàn giáp ranh nên tình hình tội phạm về trật tự xã hội còn diễn biến phức tạp. Trong đó, nổi lên là tội phạm giết người, xâm hại tình dục trẻ em, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là lừa đảo qua mạng.

Đoàn giám sát mong muốn chính quyền địa phương chia sẻ những khó khăn vướng mắc.

Tại buổi khảo sát, Đoàn giám sát đã yêu cầu ngành chức năng TP Thuận An làm rõ nhiều nội dung liên quan đến chuyên đề khảo sát như công tác tuyên truyền, phòng ngừa các tác động xấu đến môi trường học đường ảnh hưởng đến học sinh; hướng dẫn các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự bảo đảm các quy định về an toàn phòng cháy chữa; thực trạng và việc nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự trong nhân dân…

Trao đổi với Đoàn giám sát, lãnh đạo TP Thuận An cho biết mặc dù cả hệ thống chính trị với vai trò nòng cốt là lực lượng công an đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp, tuy nhiên do địa bàn giáp ranh, lực lượng còn mỏng nên còn có một số hạn chế.

Lãnh đạo TP Thuận An khẳng định trong thời gian tới lãnh đạo địa phương sẽ chỉ đạo các ngành, lực lượng công an tập trung đẩy mạnh công tuyên truyền, chủ động phòng chống tội phạm và trên các lĩnh vực khác.

Lê Ánh