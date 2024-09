Đội bóng của Tài Em thắng 10-0 ngay trận khai mạc giải Cúp Báo Long An 14/09/2024 18:47

(PLO)-Tài Em trong vai trò huấn luyện viên đã giúp Dũng Phong FC có chiến thắng tưng bừng 10-0 trong ngày khai mạc giải Cúp Báo Long An lần thứ XIV.

Chiều ngày 14-9, giải bóng đá chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam, Cúp Báo Long An lần thứ XIV chính thức khai mạc với sự tham dự của 9 đội bóng.

9 đội bóng tham dự giải bóng đá Cúp Báo Long An lần thứ XIV. Ảnh: HD

Giải năm nay quy tụ 9 đội bóng tham dự, trong đó bảng A gồm Sen Việt FC, VNMOBILE FC và huyện Thủ Thừa; bảng B gồm Dũng Phong FC, Khánh Hậu FC và huyện Đức Huệ; bảng C gồm Phú Kiết FC, 91 FC và huyện Đức Hòa.

Ông Châu Hồng Khá, Phó tổng Biên tập Báo Long An - Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc giải. Ảnh: HUỲNH DU

Theo ông Châu Hồng Khá Phó tổng Biên tập Báo Long An - Trưởng Ban tổ chức giải bóng đá truyền thống Cúp Báo Long An lần thứ XIV nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/1945 - 13/10/2024), hưởng ứng cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại cũng như kỷ niệm 15 năm thành lập TP.Tân An (09/9/2009 - 09/9/2024).

Các đội bóng tham dự giải bóng đá Cúp Long An thi đấu rất quyết tâm. Ảnh: HUỲNH DU

Đồng thời, giải cũng là dịp để các đội bóng giao lưu, thi đấu cọ xát, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao nhất là phong trào bóng đá của tỉnh Long An.

Tài Em tham gia giữ vai trò huấn luyện đội bóng Dũng Phong FC. Ảnh: HD

Tài Em cùng cựu tuyển thủ Võ Ngọc Quý trong vai trò huấn luyện của đội bóng Dũng Phong FC với dàn cựu cầu thủ của Đồng Tâm Long An như: Hoàng Lâm, Bảo Anh, Việt Thắng, Vũ Em, Thành Trung…

Đội bóng của tuyển thủ Tài Em đã có chiến thắng 10-0 trong ngày ra quân. Ảnh: HUỲNH DU

Dưới sự dẫn dắt của Tài Em các cầu thủ Dũng Phong FC có sự gắn kết giữa 3 tuyến, thi đấu rất mạch lạc và có chiến thắng tưng bừng 10-0 trong ngày ra quân trước đội bóng đến từ huyện biên giới Đức Huệ.

Ban tổ chức trao tặng 70 phần quà cho gia đình khó khăn trên địa bàn TP. Tân An. Ảnh: HD

Cũng trong buổi lễ khai mạc, Ban tổ chức đã trao 70 phần quà cho những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Tân An.

Ban tổ chức giải Cúp Báo Long An đã phát động ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiên tai. Ảnh: HD

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng phát động ủng hộ các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng, thiệt hại của bão số 3 gây ra.