Đôi nam nữ làm giả lệnh chuyển tiền của ngân hàng để lừa đảo ở Bình Dương

Ngày 15-9, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đang điều tra nhóm lừa đảo và trộm cắp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Công an tạm giữ Nguyễn Kim Thanh Mỹ (24 tuổi), Trần Văn Thao (26 tuổi) và Phạm Phú Tài (25 tuổi), riêng Hoàng Thị Trúc Mai (27 tuổi) được cho về vì đang nuôi con nhỏ.

Theo công an, Mai và Mỹ thấy ông N rao bán điện thoại Iphone 11 trên mạng nên đã đặt mua.

Sau khi thỏa thuận giá bán là 15,5 triệu đồng, ông N mang điện thoại đến một quán cà phê để giao cho Mai và Mỹ.

Tại đây, Mai và Mỹ không giao tiền mặt mà đề nghị chuyển khoản. Sau khi lấy thông tin tài khoản ngân hàng của ông N. Mai gửi cho một người khác (chưa rõ lai lịch) để người này làm một lệnh chuyển tiền của ngân hàng giả, rồi gửi lại cho ông N. Tuy nhiên, khi kiểm tra tài khoản thì ông N chưa thấy tiền về nên đề nghị Mai và Mỹ kiểm tra lại.

Lúc này, hai người này đề nghị ông N theo về nhà lấy tiền mặt. Khi đi được một đoạn thì Mai và Mỹ chỉ vào một ngôi nhà ven đường và nói đây là nhà mình, yêu cầu ông N chờ vào nhà lấy tiền. Nhân lúc ông N không để ý, Mai và Mỹ đã bỏ trốn.

Vài ngày sau, cũng với thủ đoạn này Mai và Mỹ tiếp tục đi lừa đảo nhưng đã bị công an bắt quả tang.

Qua lời khai của hai người này, công an bắt giữ thêm Thao và Tài. Công an xác định Thao, Tài cùng với Mỹ lấy trộm hai chiếc xe máy.