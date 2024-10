Đôi nam nữ tử vong, trên người có nhiều vết thương 30/10/2024 13:59

(PLO)- Đôi nam nữ tử vong được phát hiện trong 1 căn nhà với nhiều vết thương, nghi vấn do nam thanh niên đã sát hại bạn gái rồi dùng súng tự tử.

Ngày 30-10, Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra làm rõ vụ đôi nam nữ tử vong trong 1 căn nhà ở phường Tân Hội (TP Vĩnh Long)

Thông tin ban đầu, vào khuya 29-10, người dân phát hiện mùi hôi thối phát ra từ căn nhà ở khóm Mỹ Thuận (phường Tân Hội) nên báo công an.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã đến và cùng người dân phá cửa vào bên trong kiểm tra.

Tại đây công an phát hiện 2 thi thể và qua xác minh là NHC (21 tuổi) và LTNH (23 tuổi). Trên người H. có nhiều vết thương, được xác định tử vong do mất máu cấp, vết thương thủng tim. Còn C. cũng có vết thương ở vùng giữa trán, đáy vết thương có mảnh kim loại (đầu đạn) gây chấn thương sọ não, dẫn đến tử vong.

Tại hiện trường, cơ quan phát hiện 1 con dao, 2 súng bút. Thời gian tử vong đến khi phát hiện là hơn 48 giờ đồng hồ.

Hiện trường phát hiện đôi nam nữ tử vong. Ảnh: HD

Xác minh ban đầu cho thấy C nghiện ma tuý vừa chấp hành án xong ngày 25-6-2024.

C và H. có quan hệ tình cảm nhưng không được gia đình H. đồng ý. Công an nghi C. đã sát hại H. rồi dùng súng tự tử.