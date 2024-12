Đội tuyển Singapore tự tin ngược dòng trước tuyển Việt Nam 28/12/2024 06:37

Sau trận thua 0-2 trước tuyển Việt Nam ngay trên sân nhà Jalan Besar ở bán kết lượt đi AFF Cup 2024, HLV Tsugomu Ogura khẳng định, Thái Lan còn ngược dòng phút cuối thắng Singapore 4-2 ở vòng bảng, thì đội của ông cũng có thể làm điều đó tại Việt Trì (Phú Thọ) vào tối 29-12 ở trận bán kết lượt về.

Niềm tin của HLV Tsugomu Ogura

HLV Tsugomu Ogura của đội tuyển Singapore cho biết sau trận thua Việt Nam: “Trong bóng đá, nhiều khi bạn gặp may mắn trong một trận đấu, nhưng cũng có khi bạn thiếu may mắn trong một trận đấu khác. Chẳng hạn như tuyển Việt Nam đã may mắn thắng Singapore 2-0 vào cuối trận”.

Dù thua bán kết lượt đi nhưng HLV Tsutomu Ogura vẫn tin cơ hội vào chung kết của đội tuyển Singapore. Ảnh:CTP

HLV Tsugomu Ogura cũng chia sẻ như dặn dò với học trò rằng, may mắn chỉ đến với những đội chơi hết mình cho đến lúc tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, may mắn đôi khi chỉ đến ở những phút bù giờ, nên cầu thủ phải thi đấu nỗ lực cho đến khi kết thúc trận đấu.

“Chúng tôi mới chỉ bị dẫn 2-0 ở “hiệp 1”, còn cả “hiệp 2” tại Việt Trì. Chúng tôi có thể xoay ngược tình thế trước tuyển Việt Nam”, ông Ogura tự tin tuyên bố.

HLV Tsugomu Ogura tiếp tục chia sẻ: “Bóng đá không chỉ là 90 phút, tôi thường nói với các cầu thủ của mình như thế, vì trong thời gian bù giờ, cục diện có thể thay đổi, “gió” có thể đổi chiều. Và chúng tôi sẽ chứng minh điều này tại Việt Trì”.

Ông Ogura tin tuyển Việt Nam sẽ có một trận bán kết lượt về không êm ả bởi đội bóng của ông sẽ có được lực lượng mạnh nhất. Singapore có “khẩu pháo hai nòng” Shawal Anour và Faris Ramli rất lợi hại, nhưng sự trở lại của tiền vệ Kyoga Nakamura sau án treo giò là “cú hích” lớn cho họ.

Kyoga Nakamura có nhiều phẩm chất vượt trội ở vai trò là tiền vệ phòng ngự. Anh có thể luân chuyển bóng từ phòng ngự sang tấn công cực nhanh và hiệu quả. Nakamura cũng hỗ trợ và phát động tấn công rất hay, đúng với phong cách chơi bóng của đội tuyển Singapore là nhanh và ít chạm. Bên cạnh đó, Nakamura còn có khả năng dứt điểm rất ấn tượng.

Sự trở lại của Kyoga Nakamura (trái) giúp "lá phổi" giúp đội tuyển Singapore mạnh mẽ hơn. Ảnh:CTP

Cơ hội nào cho đội tuyển Singapore?

Hai ngày nghỉ trước trận lượt về, ông Ogura cho biết, tuyển Singapore sẽ nghiên cứu kỹ tuyển Việt Nam để đề ra đấu pháp hợp lý cho trận đấu. Dù HLV Ogura tuyên bố mạnh miệng, có rất ít người hâm mộ Singapore tin vào màn ngược dòng của đội nhà. Tuy nhiên, tuyển Singapore thường vượt qua khó khăn trong những lúc niềm tin dành cho họ cạn kiệt nhất.

Cầu thủ Singapore có những phẩm chất tương đồng với người Nhật, lại được HLV đến từ xứ sở Samurai dẫn dắt. Họ có một tinh thần sắc đá, niềm tin mãnh liệt lại có sẵn sức mạnh lẫn bản lĩnh nên mọi chuyện đều có thể xảy ra.

HLV Tsutomu Ogura cũng hứa hẹn sẽ có một đội tuyển Singapore hoàn toàn khác ở trận lượt về. Tuy nhiên, thực tế chiến lược gia người Nhật Bản có làm được điều mà mình nói hay không thì còn phải chờ.

Vì sao? Vì đội tuyển Singapore vẫn chỉ có những con người như thế ở AFF Cup 2024. Họ thiếu hàng loạt trụ cột, trong đó có 3 anh em nhà Fandi Ahmad gồm trung vệ Irfan, tiền đạo Ikhsan và tiền vệ tấn công Ilhan, cùng với đó là tiền vệ nhập tịch từ Hàn Quốc Song Ui-yong không được CLB Lion City Sailors cho lên tuyển.

Qua trận thua ngược Thái Lan 2-4 và trận hòa Malaysia 0-0 ở vòng bảng đã cho thấy HLV Tsutomu Ogura không có nhiều lựa chọn về mặt con người ở tuyển Singapore. Tuy nhiên, cầu thủ Shawal Anour cho rằng, việc thiếu vắng nhiều cầu thủ trụ cột không ảnh hưởng gì đến sức mạnh của tuyển Singapore. Ngược lại, Shawal Anour dẫn chứng, những năm trước tuyển Singapore có lực lượng mạnh nhất nhưng đội thường xuyên bị loại ngay từ vòng bảng.

Việt Nam chỉ mới "tạm dẫn" đội tuyển Singapore 2-0 ở "hiệp 1" còn "hiệp 2" tại Việt Trì nữa. Ảnh: CTP

Tiền đạo mang áo số 20 của Singapore này cho rằng, điểm mạnh nhất của đội nhà tại AFF Cup 2024 là tinh thần thi đấu cao, tính gắn kết và toàn đội thành một khối thống nhất. Nếu chỉ ra ngôi sao của Singapore thì đó chính là tinh thần đồng đội của cả một tập thể. Một đội bóng có nhiều cá nhân xuất sắc nhưng tinh thần đoàn kết không có thì cũng khó làm nên chuyện. Shwal Anour khẳng định: “Tuyển Singapore hiện nay không yếu hơn những năm trước, mà ngược lại rất mạnh vì tinh thần đồng đội cao, đó là vũ khí của đội”.

HLV Tsutomu Ogura đã khẳng định với giới truyền thông tuyển Singapore sẽ có sự “lột xác” và nỗ lực hơn những gì mình có trong trận lượt về. Chiến lược gia người Nhật Bản quả quyết, tuyển Singapore vẫn còn cơ hội rất lớn vào chung kết.

“Trong bóng đá, có trận may mắn, có trận thiếu may mắn. Singapore sẽ thể hiện hơn những gì mình có ở trận lượt về thì lúc đó may mắn sẽ mỉm cười”, HLV Tsutomu Ogura tuyên bố.

Trên hành trình vào bán kết, Singapore có tinh thần thi đấu rất cao, thể lực dồi dào, nhưng về đấu pháp, chất lượng cầu thủ không quá cao, cùng với đó là họ có “thần may mắn” đồng hành. Điển hình là trận Singapore thắng Campuchia 2-1 nhờ 2 “món quà biếu” của thủ môn Vireak Dara, cùng trận hòa Malaysia 0-0 cũng may mắn không kém.

Về Việt Trì,Nguyễn Xuân Son sẽ bén nhọn như cách anh thể hiện ở trận thắng Myanmar 5-0. Ảnh:VFF

Singapore có may mắn đồng hành, nhưng tuyển Việt Nam, đẳng cấp hơn cùng sự hiện của Nguyễn Xuân Son lại là “thứ vũ khí hủy diệt” đối với Singapore. Trở về sân Việt Trì, nơi ghi dấu ấn Nguyễn Xuân Son lần đầu khoác áo tuyển Việt Nam với cú đúp và hai kiến tạo, thầy trò HLV Kim Sang-sik chắc chắn sẽ không chủ quan, trao cơ hội cho Singapore tạo nên màn ngược dòng như niềm tin của HLV Tsugomu Ogura.