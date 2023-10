Ngày 7-10, hai trận động đất mạnh 6,3 độ richters đã xảy ra ở khu vực phía tây Afghanistan. Tờ The New York Times dẫn lời một quan chức địa phương cho biết ít nhất 180 người thiệt mạng và khoảng 600 người bị thương sau hai trận động đất.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết tâm chấn hai trận động đất nằm ở phía tây bắc TP Herat (tỉnh Herat). Trận động đất cũng tạo ra dư chấn mạnh 5,5 độ Richter.

Hai trận động đất hôm 7-10 làm hư hại nhà cửa của người dân ở tỉnh Herat (Afghanistan). Ảnh: AFP

Người phát ngôn của Cơ quan quản lý thiên tai Afghanistan - ông Mullah Janan Saiq cho biết số người chết có thể tăng thêm. Ông cũng cho hay các trận động đất đã gây thiệt hại nặng ở các tỉnh Herat và Badghis (tây bắc Afghanistan).

“3 ngôi làng ở tỉnh Herat đã bị phá hủy hoàn toàn, hàng trăm người vẫn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát” - ông Saiq trả lời hãng thông tấn Anadolu.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ở Afghanistan cho biết họ đã điều động 12 xe cứu thương để giúp đưa những người bị thương đến bệnh viện. “Các xe cứu thương của WHO đang hỗ trợ những người bị ảnh hưởng, hầu hết là phụ nữ và trẻ em” - WHO viết trên X (trước đây là Twitter).

Ngày 7-10, ông Abdul Ghani Baradar - phó thủ tướng phụ trách các vấn đề kinh tế của chính quyền Taliban - gửi lời chia buồn tới những người bị ảnh hưởng của trận động đất.

Chính quyền Taliban kêu gọi các tổ chức địa phương tiếp cận các khu vực bị động đất càng sớm càng tốt. Taliban cũng yêu cầu giới chức địa phương giúp đưa những người bị thương đến bệnh viện, cung cấp nơi trú ẩn cho người bị mất nhà cửa và cung cấp thực phẩm cho các nạn nhân.

KHOA ĐIỀM