Đồng Nai: Cảnh sát vây bắt hàng chục người chuẩn bị hỗn chiến trong đêm

(PLO)- Cảnh sát ở Đồng Nai đã vây bắt hàng chục thanh thiếu niên mang theo hung khí, chuẩn bị đánh nhau.

Ngày 1-2, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, cho biết đang phối hợp với các lực lượng chức năng để điều tra, xử lý hai nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn trên tuyến đường Phạm Văn Thuận (phường Tân Mai).

Trước đó, rạng sáng 31-1, hai nhóm thanh, thiếu niên hơn 30 người đã chuẩn bị dao, mã tấu, bom xăng hẹn nhau trên đường Phạm Văn Thuận để giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên nhóm này bị Tổ tuần tra 161 của Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TP Biên Hòa phối hợp với Công an phường phối hợp bao vây bắt giữ.

Phát hiện có công an, nhóm này chia thành nhiều tốp nhỏ chạy vào các tuyến đường hẻm gần đó để lẩn tránh. Công an đã kịp thời khống chế, bắt giữ 17 người liên quan. Những thanh thiếu niên có độ tuổi 16-24 tuổi, có cả học sinh và đa số đã nghỉ học, sống lang thang, không có nghề nghiệp ổn định.

Công an đã thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm mà các nhóm mang theo như dao, kiếm, đao, bom xăng...

Qua điều tra, công an xác định do mâu thuẫn từ trước nên nhóm của Lê Quang Hòa (16 tuổi, ngụ phường Trảng Dài) lên Facebook nhắn tin khiêu khích và hẹn nhóm của Nguyễn Tấn Phát (19 tuổi, ngụ phường Tân Mai) để giải quyết mâu thuẫn.

Sau đó những người này đã gọi thêm đồng phạm kéo nhau đến điểm hẹn để giải quyết mâu thuẫn.

VŨ HỘI