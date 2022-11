Đồng Nai: Công an phát hơn 6.000 'móc khóa an ninh trật tự' cho dân

(PLO)- Hơn 6.000 chiếc móc khóa có in số điện thoại của trực ban công an huyện và Công an các xã, thị trấn đã được phát cho các hộ dân trên địa bàn.

Nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và nhằm phát huy vai trò của người dân trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, Công an huyện Trảng Bom (ĐồngNai) phát hơn 6.000 “Móc khóa an ninh trật tự” đến người dân.

Các móc khóa có in số điện thoại của trực ban Công an huyện Trảng Bom và Công an các xã, thị trấn, là kênh để người dân liên lạc, tham gia vào công tác đấu tranh, tố giác tội phạm.

Trên móc khóa ngoài số điện thoại trực ban của Công an huyện, Công an các xã, thị trấn còn có in mã “QR” của Công an huyện Trảng Bom.

Đặc biệt, người dân có thể sử dụng Smartphone (điện thoại thông minh) để quét mã QR in trên móc khóa, truy cập trực tiếp vào Zalo Official Account chính danh của Công an huyện. Người dân dễ dàng liên hệ được Công an huyện và Công an các xã, thị trấn một cách dễ dàng thông qua số điện thoại trực ban hoặc nhắn tin trực tiếp cung cấp thông tin ANTT tại trang Zalo.

Người dân cũng được cập nhật thông tin các lĩnh vực của tỉnh, địa phương cũng như nắm bắt kịp thời phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm để nâng cao cảnh giác; tìm hiểu về pháp luật, an ninh trật tự.

Ngoài ra, từ đường dẫn của Zalo, người dân còn có thể tra cứu kết quả hồ sơ thủ tục hành chính cũng như được giải đáp các thắc mắc một cách chính xác, nhanh chóng, nhất là trong việc thực hiện cấp CCCD và định danh điện tử hiện nay.

Với việc triển khai mô hình “Móc khóa an ninh trật tự”, Công an huyện Trảng Bom mong muốn sẽ tiếp nhận nhiều hơn nữa các thông tin liên quan đến an ninh, trật tự do người dân cung cấp, nhằm kịp thời triển khai các giải pháp đảm bảo ANTT trên địa bàn, phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, bình yên.

VŨ HỘI