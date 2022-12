Đồng Nai: Hai thanh niên dùng dao khống chế phụ nữ để cướp tài sản

Ngày 25-12, Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) đang tạm giữ hình sự Huỳnh Thế Hải (22 tuổi) và Trần Thanh Tài (23 tuổi, cùng ngụ xã Phú Cường, huyện Định Quán) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Để có tiền tiêu xài, tối 22-12, Hải và Cường mang dao, lái xe máy tìm người đi đường để cướp tài sản. Khi phát hiện bà Thảo, hai thanh niên đã chặn xe, dùng dao khống chế cướp 1 một xe máy, 2 lắc tay bằng vàng, 2 điện thoại di động và tiền mặt với tổng giá trị khoảng 55 triệu đồng.

Sau khi nhận tin báo, đến ngày 24-12, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Định Quán phối hợp với lực lượng công an các xã truy bắt được Hải và Tài.

