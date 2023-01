Đồng Nai khen thưởng lực lượng phá án vụ cướp ngân hàng, giải cứu bé gái dưới hố sâu

(PLO)- Chỉ sau hơn 4 giờ gây án, kẻ cướp dùng súng giả cướp tiền trong ngân hàng đã bị công an bắt giữ cùng tang vật.

Sáng 3-1, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc bắt nhanh nghi can sử dụng súng giả cướp tiền tại phòng giao dịch ngân hàng Agribank và giải cứu cháu bé 5 tuổi bị rơi xuống hố cọc nhồi bê tông tại huyện Nhơn Trạch.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã trao Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong điều tra nhanh chóng bắt nghi can gây ra vụ cướp tại Phòng giao dịch ngân hàng Agribank gồm: Công an TP Biên Hòa, Công an huyện Vĩnh Cửu, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng trao tặng Bằng khen cho Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Nhơn Trạch, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đồng Nai vì có thành tích xuất sắc trong việc nhanh chóng cứu cháu bé 5 tuổi bị rơi xuống hố cọc nhồi bê tông tại công trường huyện Nhơn Trạch.

Bên cạnh đó Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cũng trao tặng Giấy khen cho 4 cá nhân thuộc Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Nhơn Trạch.

Cũng tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Nai Tạ Thành Long đã trao Bằng khen cho 7 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm góp phần bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống ngân hàng.

Như PLO đã đưa tin, chiều ngày 28-12- 2022, để có tiền trả nợ nên Từ Thanh Tùng (29 tuổi, ngụ phường Bửu Long, TP Biên Hòa) đã đến Phòng giao dịch Thạnh Phú của Ngân hàng Agribank (xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) dùng rút súng nhựa uy hiếp cướp 20 triệu đồng của khách hàng rồi chạy ra ngoài. Chỉ sau hơn 4 giờ gây án, công an huyện Vĩnh Cửu phối hợp lực lượng nghiệp vụ bắt giữ được Tùng cùng tang vật.

Chiều 19-12- 2022, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Đồng Nai và Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Nhơn Trạch đã giải cứu thành công bé gái rơi xuống hố cọc ép bê tông tại công trường sâu khoảng 15 m.

