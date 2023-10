Đồng Nai: Khởi tố giám đốc công ty mở xưởng sản xuất gas giả

Ngày 12-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can gồm: Bùi Anh Dũng (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Toàn Năng Phát), Bùi Quý Chín (56 tuổi), Huỳnh Thanh Tùng (54 tuổi), Lê Văn Thế (55 tuổi, cùng ngụ TP Biên Hòa) và Đặng Thanh Sang (35 tuổi), Nguyễn Chí Linh (36 tuổi, cùng ngụ An Giang) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đã được VKSND tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Kho chứa gas công an phát hiện bắt giữ. Ảnh: CA.

Trước đó, ngày 2-10, tại Công ty TNHH Toàn Năng Phát (phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa) do Bùi Anh Dũng là giám đốc, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang các bị can đang có hành vi sản xuất gas giả các nhãn hiệu nổi tiếng và vận chuyển lên xe ô tô tải để đưa đi bán cho khách hàng.

Tang vật tạm giữ gồm 728 chai LPG thành phẩm, 494 vỏ chai LPG, toàn bộ máy móc, công cụ san chiết gas. Ngoài ra, còn một số lượng lớn màng co, tem chống hàng giả cùng các tang vật khác có liên quan.

Vũ Hội