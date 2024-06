Đốt nhà người yêu vì bị chia tay 22/06/2024 16:32

Ngày 22-6, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can; đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Lâm Văn Kim (21 tuổi) để điều tra tội giết người và tội hủy hoại tài sản.

Bị can Lâm Văn Kim tại cơ quan Công an. Ảnh: VĂN VŨ

Thông tin ban đầu, Kim và chị HTTĐ (20 tuổi, ngụ cùng địa phương) có tình cảm yêu đương nam nữ. Ngày 6-10-2023, sau buổi đi sinh nhật của Kim về, chị Đ đề nghị chia tay vì không còn hợp nhau.

Bực tức vì người yêu chia tay không rõ lý do, Kim đã mua 50.000 đồng tiền xăng, đựng trong hai chai nhựa, giấu trong cốp xe máy của mình.

Đến tối 9-10-2023, sau khi nhậu xong, Kim một mình chạy xe máy đến nhà của Đ, lấy hai chai xăng đã chuẩn bị sẵn tạt vào cửa chính trước nhà và cửa bên hông nhà của Đ rồi dùng bật lửa đốt. Sau đó, Kim rời khỏi hiện trường, bỏ mặc cho hậu quả xảy ra.

Phát hiện có cháy, gia đình Đ đang ngủ trong nhà tri hô và cùng hàng xóm chữa cháy. Do phát hiện kịp thời, nên vụ cháy được khống chế không gây thiệt hại về người, nhưng gây hư hỏng nhiều tài sản.