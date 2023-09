Dự báo thời tiết dịp lễ khai giảng 5-9 trên toàn quốc

(PLO)- Thời tiết trong ngày lễ khai giảng 5-9 trên toàn quốc cơ bản diễn ra mát mẻ, một số nơi có mưa rào.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa có dự báo về tình hình thời tiết phục vụ dịp lễ khai giảng năm học 2023-2024.

Theo đó, vào ngày 5-9, ngày diễn ra lễ khai giảng trên toàn quốc thời tiết tương đối mát mẻ.

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ trời nắng, riêng khu vực đồng bằng và ven biển sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; cao nhất ngày phổ biến 31-34 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Nam mưa tập trung vào khoảng thời gian chiều tối và tối. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất ngày phổ biến 31-34 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía bắc có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất ngày phổ biến 32-35 độ, phía bắc có nơi trên 35 độ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, riêng khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên 20-23 độ, cao nhất ngày ở Tây Nguyên phổ biến 27-30 độ; ở khu vực Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 29-32 độ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

AN HIỀN