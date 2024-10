Du lịch Quảng Ninh, Hải Phòng hồi sinh mạnh mẽ sau bão số 3

Chịu thiệt hại nặng nề sau bão số 3 diễn ra hồi tháng 9, hoạt động du lịch tại Quảng Ninh, Hải Phòng đã dần được phục hồi với những nỗ lực của doanh nghiệp, chính quyền. Ngành du lịch hai địa phương này đang xây dựng các sản phẩm du lịch hấp dẫn để thu hút du khách.

Những ngày tháng 10, nhịp sống tại khu vực trung tâm du lịch của TP Hạ Long dường như đã trở lại bình thường sau bão số 3. Công tác khắc phục, dọn dẹp được triển khai nhanh chóng đến mức người ta không thể tưởng tượng được hơn một tháng trước đó, bão số 3 đã để lại hình ảnh “thảm họa” tới mức nào ở nơi đây.

Trước đó, báo cáo của tỉnh Quảng Ninh, cơn bão số 3 đã làm 27 tàu du lịch, 4 tàu chuyển tải bị đắm, hàng chục tàu bị hư hỏng trong tổng số gần 500 tàu trên vịnh. Cùng với đó, cơ sở vật chất tại các tuyến điểm trên vịnh, nhiều nhà hàng, khách sạn cũng bị thiệt hại nặng nề do bão gây ra.

Tuy nhiên, đến nay sau khoảng một tháng rưỡi, các nhà hàng đã đi vào hoạt động trở lại. Các cơ sở lưu trú cũng nhanh chóng khôi phục hoạt động. Phần lớn các khách sạn 4-5 sao đã hoàn thành việc dọn dẹp, chỉnh trang khuôn viên, sắp xếp, bố trí phòng nghỉ hợp lý, đảm bảo chất lượng phục vụ du khách.

Tại vịnh Hạ Long, đội tàu du lịch, các chủ tàu cũng nhanh chóng sửa chữa những hỏng hóc, đảm bảo an toàn cho phương tiện, sẵn sàng đón du khách tham quan vịnh Hạ Long.

Hạ tầng cảng bến cũng khẩn trương sửa chữa, có phương án đón tiếp khách du lịch phù hợp. Các doanh nghiệp dịch vụ du lịch tranh thủ khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhờ vậy, ngay khi bảo đảm an toàn, vịnh Hạ Long đã đón, phục vụ khách du lịch trở lại từ ngày 13-9.

Theo ông Vũ Kiên Cường, Trưởng Ban quản lý vịnh Hạ Long, sau bão số 3, Ban quản lý vịnh tạm dừng đón khách trong hai ngày 11 và 12-9 để tập trung rà soát các điều kiện về tuyến luồng, cảnh điểm. Ngay khi đảm bảo an toàn, vịnh Hạ Long đã đón, phục vụ khách du lịch trở lại từ ngày 13-9.

Đội tàu du lịch đã khẩn trương rà soát, bảo trì, bảo dưỡng, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, an toàn, khôi phục việc đón tiếp, phục vụ khách du lịch. Hiện trên 300 tàu du lịch đảm bảo điều kiện sẵn sàng hoạt động đón khách, chiếm gần 90% tổng số tàu neo tại hai cảng tàu khách quốc tế Hạ Long và Tuần Châu. Trung bình mỗi ngày vịnh Hạ Long đón khoảng 5.000-6.000 lượt khách, chủ yếu là khách quốc tế.

Để tiếp tục phục hồi và thu hút khách đến với Hạ Long cũng như Quảng Ninh, ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục triển khai xây dựng các gói sản phẩm trải nghiệm trọn gói kết nối các điểm đến, địa phương trọng điểm du lịch của tỉnh với giá cả ưu đãi, chất lượng dịch vụ đảm bảo. Cùng với đó tập trung đa dạng hóa các sản phẩm du lịch mùa thu đông, phát triển du lịch bốn mùa. Đẩy mạnh xúc tiến du lịch tàu biển, từ thành công của tuyến tàu biển du lịch Hong Kong, Quảng Đông (Trung Quốc) - Hạ Long…

Cũng tương tự như Quảng Ninh, Hải Phòng là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nhất sau cơn bão số 3, đặc biệt trong đó rất nhiều doanh nghiệp du lịch đã phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ở huyện đảo Cát Hải - trọng điểm du lịch của Hải Phòng, nơi có di sản thiên nhiên thế giới quần đảo Cát Bà, ước tính các doanh nghiệp thiệt hại đến hàng trăm tỉ đồng, trong đó 11 tàu du lịch bị đắm, nhiều khách sạn “tan hoang” sau bão.

Ngay sau khi bão số 3 đi qua, UBND huyện Cát Hải đã khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cơ sở kinh doanh du lịch - dịch vụ trên địa bàn tập trung huy động tối đa lực lượng, phương tiện, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, thông tuyến giao thông trên địa bàn toàn huyện.

Ngay sau bão, các cơ sở kinh doanh du lịch - dịch vụ trên địa bàn đã nhanh chóng, chủ động dọn dẹp, khắc phục hậu quả. Tính đến nay, trên địa bàn có khoảng 80% cơ sở kinh doanh du lịch - dịch vụ đã sẵn sàng đón khách du lịch trở lại.

Các doanh nghiệp bắt đầu sẵn sàng đón khách trở lại cũng là vào mùa thấp điểm của du lịch Hải Phòng nói riêng, miền Bắc nói chung, lượng khách chủ yếu đến từ khách quốc tế.

“Với việc các doanh nghiệp trở lại nhanh chóng sau bão, sẵn sàng điều kiện đón khách, khách quốc tế cũng đã quay trở lại Cát Bà từ cuối tháng 9. Trung bình hiện nay có khoảng 2.000 lượt khách quốc tế tham quan các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà mỗi ngày” - lãnh đạo Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch huyện Cát Hải cho biết.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Sở Du lịch Hải Phòng cho biết hiện nay, phần lớn các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn TP đã đi vào hoạt động trở lại. Nhiều doanh nghiệp vừa tiếp tục chủ động khắc phục thiệt hại sau bão vừa tiếp tục đón khách với điều kiện bảo đảm an toàn cho khách. Hai địa phương trọng điểm du lịch của TP là Cát Hải và Đồ Sơn đã đón lượng khách ổn định.

Trong thời gian tới, bên cạnh việc tham mưu với TP triển khai cụ thể hóa các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp sau bão, ngành du lịch tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến quảng bá du lịch tại Trung Quốc, một số tỉnh, thành trong nước, đặc biệt để thu hút khách đến trong mùa thu đông (mùa thấp điểm).•

Những con số “biết nói” của ngành du lịch Quảng Ninh, Hải Phòng

Trong chín tháng đầu năm, Quảng Ninh đã đón 15,6 triệu lượt khách, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2023, bằng 98,1% kịch bản tăng trưởng chín tháng. Tổng thu du lịch ước đạt 36.856 tỉ đồng, tăng 39% cùng kỳ năm 2023, đạt 97,8% kịch bản tăng trưởng chín tháng. Trong số này, khách quốc tế có gần 2,6 triệu lượt. Mục tiêu của Quảng Ninh trong năm 2024 là đón 19 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế 3,5 triệu lượt.

Còn với Hải Phòng, chín tháng đầu năm, địa phương này đã đón hơn 7,1 triệu lượt khách, tăng 13,65% so với cùng kỳ, đạt 78,3% so với kế hoạch năm, trong đó khách quốc tế là 752.234 lượt, tăng 0,69% so cùng kỳ. Doanh thu ước đạt 8.551 tỉ đồng. Mục tiêu của Hải Phòng là đón 9,1 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 1 triệu du khách quốc tế trong năm 2024.