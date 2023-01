Đừng bỏ qua những mẹo vặt này khi dọn tủ lạnh cuối năm

(PLO)- Sử dụng đúng thiết bị để hút sạch bụi bẩn và mùi đồ ăn bám vào tủ lạnh là những điều bạn không thể bỏ qua khi dọn dẹp tủ lạnh đón tết.

Cuối năm thường là dịp nhiều người tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, bếp núc, tủ lạnh sau một năm bận rộn. Trong đó tủ lạnh là nơi khiến nhiều bà nội trợ cảm thấy căng thẳng nhất vì chúng là nơi cất trữ nhiều đồ ăn cả sống và chín, do đó quá trình dọn vệ sinh phải vừa nhanh, vừa vệ sinh, an toàn.

Eat This, Not That đã chỉ ra một số mẹo dọn dẹp tủ lạnh nhanh chóng mà bạn có thể tham khảo.

Đưa mọi thứ ra ngoài, sử dụng máy hút bụi và lau sạch bên trong

Đây là bước đầu tiên và quan trọng nhất khi vệ sinh tủ lạnh. Sau khi rút phích cắm điện của tủ lạnh, bạn hãy đeo gang tay cao su và đưa mọi thứ trong tủ lạnh ra ngoài và phân loại thực phẩm. Hãy vứt bỏ những thứ không dùng được nữa và phân loại thực phẩm rau quả còn sử dụng được ra các rổ đựng riêng.

Tiếp theo hãy dùng máy hút bụi cầm tay hoặc phụ kiện hút bụi có thể vừa với không gian nhỏ để lấy những mảnh vụn nhỏ hoặc chất bẩn trong các khe hẹp của tủ lạnh. Rồi lau tủ lạnh bằng nước sạch hoặc sản phẩm tẩy rửa chuyên dụng và an toàn cho tủ lạnh.

Tờ Eat this, not that cũng đưa ra một gợi ý thay thế các sản phẩm tẩy rửa hóa học bằng cách pha nước ấm và giấm theo tỉ lệ 3:1 để lau chùi tủ lạnh của bạn.

Loại bỏ mùi hôi

Ngay cả khi bạn đã dọn sạch tủ thì mùi của đồ ăn, thức uống vẫn có thể ám vào bên trong chiếc tủ lạnh của bạn. Bạn có thể sử dụng hạt cà phê, vỏ cam hoặc đặt một ít banking soda vào tủ để chúng hấp thụ các mùi còn sót lại trong tủ lạnh.

Phân loại thực phẩm vào các khay có nắp

Khi đã sẵn sàng đưa thực phẩm trở lại vào tủ, hãy sắp xếp theo thứ tự đồ ăn gần hỏng đặt ra trước, thực phẩm còn thời hạn lâu để phía trong cùng.

Eat this, not that đưa ra gợi ý cho người tiêu dùng bằng cách hãy phân loại nhóm rau củ, quả, rau xanh, rau thơm... vào các hộp có nắp đậy và khay hứng nước ở dưới để chúng tươi lâu hơn và tránh các trường hợp nhiễm chéo khi có thực phẩm sống cần giữ trong ngăn mát tủ lạnh.

Tủ lạnh nhà bạn có đang an toàn để cất trữ thực phẩm? (PLO)- Trong tủ lạnh kể cả ở ngăn đông, vi khuẩn cũng không chết mà chỉ phát triển chậm lại hoặc ngừng phát triển.

HẠ QUYÊN