(PLO)- Bị la mắng, thanh niên ở An Giang dùng cây tấn công vào vùng đầu khiến người chủ tử vong

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Chau Rách Tà Na (30 tuổi, ngụ thị xã Tịnh Biên, An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Thông tin ban đầu, tối 29-12, Na đi nhậu về và cự cãi với người nhà. Thấy vậy ông Chau Ny (50 tuổi, chú ruột của Na) ở nhà kế bên qua khuyên can và la mắng Na nên xảy ra mâu thuẫn.

Tức giận vì bị chú la mắng, Na dùng cây đánh chú tử vong

Bực tức vì bị chú la mắng, Na lấy thùng nhựa đánh ông Chau Ny. Trong lúc Na tiếp tục đi tìm hung khí để đánh ông Chau Ny thì bị nạn nhân lấy khúc gỗ tròn đánh. Na quay lại giật lấy khúc gỗ đánh mạnh vào vùng đầu của ông Chau Ny khiến nạn nhân bất tỉnh và tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Na bỏ trốn. Đến chiều 30-12 lực lượng Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ được Chau Rách Tà Na đang lẩn trốn tại khu vực xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ.

