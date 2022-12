Được cho tại ngoại, nữ bị cáo mang án 5 năm tù trốn thi hành án 10 năm

(PLO)- Tòa án phạt Hằng 5 năm tù về tội chứa mại dâm nhưng cho hoãn thi hành án vì đang nuôi con nhỏ. Lợi dụng việc này, Hằng đã bỏ trốn.

Ngày 6-12, Công an huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước cho biết vừa bắt giữ Đỗ Thị Ngọc Hằng (36 tuổi) đang bị truy nã.

Theo cơ quan công an, Hằng bị Công an TP HCM truy nã từ năm 2015.

Cũng theo công an huyện Hớn Quản, qua công tác nghiệp vụ, Cảnh sát hình sự Công an huyện Hớn Quản xác định Hằng là bị can đang bị truy nã của Công an TP.HCM nên đã tiến hành bắt giữ.

Theo hồ sơ, năm 2012 Hằng bị TAND quận Tân Phú (TP.HCM) tuyên phạt 5 năm tù về tội chứa mại dâm.

Tuy nhiên, Hằng có đơn xin hoãn thi hành án do đang nuôi con nhỏ. Sau đó, Hằng đã bỏ trốn nên bị cơ quan điều tra ra quyết định truy nã.

Hiện Công an huyện Hớn Quản đã tiến hành bàn giao Hằng cho Công an TP.HCM để tiếp tục xử lý theo quy định.

