EVNGENCO1 tập trung đảm bảo điện trong cao điểm nắng nóng

(PLO)- Tháng 7-2023 sẽ tiếp tục là tháng cao điểm nắng nóng khiến nhu cầu tiêu thụ điện ở mức cao, Tổng công ty Phát điện 1( EVNGENCO1) tập trung và đặt ưu tiên hàng đầu cho việc đảm bảo các tổ máy sẵn sàng huy động.

Dự báo, tháng 7- 2023 sẽ tiếp tục là tháng cao điểm nắng nóng khiến nhu cầu tiêu thụ điện duy trì ở mức cao, EVNGENCO1 tập trung và đặt ưu tiên hàng đầu cho việc đảm bảo các tổ máy sẵn sàng được huy động, hoàn thành sản lượng điện được giao 2.939,6 triệu kWh.

Giải pháp trọng tâm của EVNGENCO1 là đảm bảo độ khả dụng, tin cậy của các tổ máy nhiệt điện, thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo cung ứng than cho các nhà máy nhiệt điện. Đồng thời vận hành các nhà máy thủy điện đảm bảo các quy định và nhu cầu cấp nước hạ du, đồng thời vận hành các tổ máy an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, tối ưu nguồn nước.

Trong tháng 7-2023, để chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời, có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trong mùa mưa bão sắp tới, EVNGENCO1 đã chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị và thực hiện tốt phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo cung cấp điện an toàn phục vụ nhu cầu dân sinh. Trong tháng 6-2023, thời điểm nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao. Tần suất nước về các hồ thủy điện tuy vẫn thấp hơn so với kế hoạch nhưng đã có xu hướng tăng so với tháng trước, do vậy, đảm bảo vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa và phối hợp với địa phương đảm bảo cấp nước cho hạ du. Công tác cung ứng nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện đã đáp ứng đủ cho nhu cầu vận hành và nâng dần khối lượng dự trữ.

Thêm vào đó, Tổng công ty đã điều phối linh hoạt và hiệu quả công tác bảo dưỡng sửa chữa, tăng cường chỉ đạo và động viên lực lượng vận hành làm việc với cường độ cao để đảm bảo sản xuất.

Kết quả là tháng 6-2023, EVNGENCO1 sản xuất được là 2.938 triệu kWh, đạt 97,7% kế hoạch được giao. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023 là 16.795 triệu kWh, đạt 52,5% kế hoạch năm 2023 và 107,6% so với cùng kỳ năm 2022; cơ bản đáp ứng kế hoạch được giao trong các tháng cao điểm mùa khô năm nay.

Về đầu tư xây dựng, các dự án đang được Tổng công ty triển khai theo tiến độ được giao. Tính đến hết 6 tháng đầu năm 2023, khối lượng thực hiện ĐTXD và giá trị giải ngân của EVNGENCO1 đạt 49% kế hoạch năm 2023.

Cùng với việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo kế hoạch, công tác chuyển đổi số tiếp tục được EVNGENCO1 tích cực thực hiện với mục tiêu đến năm 2025 trở thành doanh nghiệp số. Tiêu biểu là hệ thống E-payment đã hoàn thành tại Tổng công ty, ngày 15-6 đã chính thức chuyển tiền lương qua hệ thống mới. Công tác bảo vệ môi trường được EVNGENCO1đặc biệt chú trọng với việc triển khai nhiều biện pháp nghiêm ngặt và hiệu quả.

Trong bối cảnh việc cung cấp điện mùa khô năm 2023 đã dần ổn định, EVNGENCO1 vẫn tiếp tục duy trì thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện trong toàn Tổng công ty đến hết tháng 8-2023 theo chỉ đạo của EVN, góp phần cùng ngành Điện đi đầu, gương mẫu trong việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Các hoạt động an sinh xã hội tiếp tục được duy trì, góp phần lan tỏa những hình ảnh, giá trị tích cực về trách nhiệm xã hội của EVNGENCO1 tới cộng đồng, tăng cường hiểu biết, đồng thuận với hoạt động của Tổng công ty và các đơn vị.

