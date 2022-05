Gala chương trình Taste of Australia khép lại, 'hương vị Úc' còn mãi

Vào tối 12-5, Gala chương trình Taste of Australia (Hương vị Úc) đã diễn ra tại khách sạn Park Hyatt Saigon với khoảng 300 khách mời là đại diện chính phủ, cơ quan ngoại giao, doanh nghiệp Việt Nam và các đơn vị truyền thông. Đây là một trong những sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình Taste of Australia do Tổng Lãnh sự quán Úc tổ chức.

Phát biểu trong sự kiện, bà Tổng lãnh sự Úc Sarah Hooper ghi nhận sự nỗ lực của chính quyền TP. Hồ Chí Minh đã dẫn dắt thành phố vượt qua khủng hoảng chưa từng có của đại dịch COVID-19, đồng thời bày tỏ sự vui mừng khi chương trình Hương vị Úc đã được tổ chức trở lại sau hai năm bị hoãn do dịch.

Bà nói: “Việt Nam là cái nôi của một trong những nền ẩm thực tuyệt vời nhất thế giới và Úc là khởi nguồn của nông sản hàng đầu thế giới với các hệ thống và quy trình an toàn thực phẩm. Kết hợp ẩm thực, thức uống của Việt và Úc chính là mục tiêu của chương trình Taste of Australia”.

Cũng trong sự kiện, ông Trần Phước Anh - Giám đốc Sở ngoại vụ TP.HCM bày tỏ biết ơn về những hỗ trợ của Úc dành cho Việt Nam trong thời gian qua và nhấn mạnh tầm quan trọng giữa hợp tác hai nước.

Ông phát biểu: “Năm 2021, Việt Nam là thị trường hàng xuất khẩu nông nghiệp lớn thứ hai của Australia trong ASEAN. Trong bối cảnh hợp tác của giữa hai nước ngày càng mở rộng khắp các lĩnh vực…tôi tin rằng sự kiện Taste of Australia sẽ là một trong những mối liên kết để củng cố sự hiểu biết, tình hữu nghị và sự tin cậy lẫn nhau, là nền tảng cùng nhau hợp tác phát triển và thịnh vượng".

Đêm Gala đã mang lại cho thực khách những trải nghiệm tuyệt vời về những món ăn chế biến từ những nguyên liệu cao cấp từ Úc như bò wagyu, nấm truffle, thịt cừu, hàu,... và nhiều loại rượu vang, bia nhập khẩu từ Úc.

Sau hai năm bị hoãn vì dịch bệnh, chương trình Taste of Australia 2022 năm nay đã trở lại với quy mô lớn hơn. Chương trình năm nay có những video, bài báo để giới thiệu, các sản phẩm cao cấp của Úc. Tiếp sau những hoạt động trực tuyến, chương trình còn hợp tác với gần 40 nhà hàng lớn ở cả Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh và nhiều siêu thị bán lẻ để thực hiện các chương trình quảng bá sản phẩm Úc tới thực khách Việt.

Taste of Australia là chương trình diễn ra hàng năm nhằm quảng bá, tôn vinh thực phẩm và thức uống chất lượng, mang tầm quốc tế của Úc đến với doanh nghiệp và người tiêu dùng Việt Nam.

Trong buổi Gala, báo Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc phỏng vấn độc quyền với Tham tán Thương mại và Đầu tư cấp cao Rebecca Ball về chương trình Taste of Australia, hàng hoá Úc và triển vọng hợp tác giữa Việt Nam (VN) và Úc. . Phóng viên: Theo bà, lợi thế cạnh tranh của các sản phẩm có nguồn gốc từ Úc được bày bán trên thị trường VN là gì? . Bà Rebecca Ball: Lợi thế cạnh tranh của hàng hóa có xuất xứ từ Úc chính là nguồn hàng được sản xuất theo quy trình xanh, sạch và bền vững. Do đó, người tiêu dùng sẽ được đảm bảo về mặt chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và toàn vẹn hương vị tự nhiên của sản phẩm. Người tiêu dùng cũng sẽ cảm thấy tự tin và an tâm khi mua các sản phẩm chất lượng cao này. Như vậy, lợi thế cạnh tranh của hàng Úc là chất lượng, an toàn và xứng đáng với số tiền mà người tiêu dùng bỏ ra. . Phóng viên: Bà đánh giá như thế nào về quy mô, tính chất của chương trình Taste of Australia năm nay? . Bà Rebecca Ball: Chúng tôi đã cố gắng tổ chức sự kiện Taste of Australia hàng năm, song do dịch COVID-19 nên trong hai năm qua không tổ chức. Năm nay, chương trình đã trở lại với nhiều chuyên mục như đêm Gala trải nghiệm, các chương trình khuyến mãi ở 5 chuỗi siêu thị bán lẻ lớn khắp VN, nhiều chương trình khuyến mãi tại 40 nhà hàng, khách sạn ở cả Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Ngoài ra, chúng tôi cũng đăng tải một loạt các video, podcast về cách thức chế biến các món ăn của Úc và các cuộc thi về pha chế đồ uống, nếm rượu vang,…Tất cả các yếu tố này hội tụ lại thành một chương trình lớn, với sự góp mặt của nhiều đối tác. Thật ra thì chúng tôi chỉ mới phát động chương trình vài tuần gần đây thôi và dự kiến chương trình sẽ diễn ra trong cả tháng 5 và đầu tháng 6. Do đó, những nhận định đầu tiên của tôi là chương trình đang tiến triển tốt, đối tác ngày càng tăng và thương hiệu của các sản phẩm Úc đang dần trở nên phổ biến hơn và tạo được dấu ấn ơn. Tôi nghĩ chiến dịch đã đạt được những thành công ngoài mong đợi, nhưng tôi vẫn muốn nhận thêm nhiều phản hồi từ người tiêu dùng Việt Nam về nhu cầu của mình, như thích ăn gì, thích loại thức uống nào,... . Phóng viên: Triển vọng hợp tác kinh tế, văn hoá, xã hội giữa Úc và Việt Nam trong thời gian tới như thế nào, thưa bà? . Bà Rebecca Ball: Tôi cảm thấy rất vui mừng khi mối quan hệ hai nước đặc biệt sâu rộng. Chúng ta đã có mối quan hệ lâu dài với nhau và sẽ cùng nhau tổ chức kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm tới. Đây là cột mốc quan trọng trong quan hệ song phương khi hai bên hướng tới mục tiêu trở thành một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của nhau. Bên cạnh đó, chúng ta có nhiều triển vọng to lớn trên nhiều lĩnh vực hàng hóa, năng lượng, sản phẩm nông nghiệp, hàng chế biến sẵn, công nghệ tiên tiến, dịch vụ tài chính… và đặc biệt là các sản phẩm an sinh, sức khỏe khi nhu cầu về chúng ngày một tăng cao. Chúng ta còn có triển vọng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục. Chúng tôi có mạng lưới 60,000 cựu sinh viên đã từng học tập tại Úc và rất nhiều trong số đó đã trở về Việt Nam để làm việc và xây dựng một VN mạnh mẽ hơn. Để giúp xây dựng sự thấu hiểu văn hóa lẫn nhau, chúng tôi thực sự rất muốn hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực du lịch giữa hai nước vì lĩnh vực này giúp ích rất nhiều đến việc phục hồi kinh tế sau đại dịch. Tôi rất vui khi thấy VN đã mở lại nhiều chuyến bay đến Úc và cũng rất chào đón du khách VN đến thăm người thân, bạn bè ở Úc cũng như trải nghiệm nhiều thứ ở Úc mà không chỉ là ẩm thực. Chúng tôi cũng khuyến khích nhiều người Úc hãy đến và tham quan Việt Nam để có thể hiểu hơn về văn hóa VN và tận hưởng những vẻ đẹp của thiên nhiên và văn hóa VN. . Phóng viên: Trong thời gian tới, Úc có dự định sẽ xuất khẩu thêm mặt hàng nào sang Việt Nam hay không, thưa bà? . Bà Rebecca Ball: Chúng tôi luôn mang những mặt hàng mới đến Việt Nam. Chẳng hạn như trong đêm Gala, chúng tôi đã giới thiệu các món mới và chúng đều là những mặt hàng thượng hạng. Chúng tôi cũng đang muốn mang đến cho VN nhiều công nghệ sản xuất hiện đại bởi vì VN hiện đang là điểm đến của ngành sản xuất công nghiệp và ngày càng có nhiều đầu tư đổ vào VN. Vì vậy, xây dựng và vật liệu là những mảng mà Úc muốn cũng muốn đầu tư để giúp VN trở thành một quốc gia theo hướng sản xuất hơn. Bên cạnh đó, Chúng tôi cũng hướng tới việc đưa những công nghệ tự động hóa, các dịch vụ tài chính, các sản phẩm về an sinh, sức khỏe cũng như các mặt hàng cao cấp tới Việt Nam.