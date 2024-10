Gần 1.000 hành khách bị quay lén cảnh nhạy cảm, hãng du thuyền bị kiện 22/10/2024 11:15

Một hành khách của hãng du thuyền Royal Caribbean International (Mỹ) đã đệ đơn kiện tập thể chống lại hãng du thuyền và các cựu nhân viên của hãng sau khi có thông tin 960 hành khách trên du thuyền có thể đã bị quay lén cảnh nhạy cảm, tờ New York Post đưa tin ngày 21-10.

Đơn kiện được nộp lên tòa án gần một tháng sau khi một nhân viên phục vụ của Royal Caribbean International, có tên Arvin Joseph Mirasol, nhận tội sản xuất nội dung khiêu dâm trẻ em và bị kết án 30 năm tù.

Arvin Joseph Mirasol (34 tuổi), cựu nhân viên Hãng du thuyền Royal Caribbean International. Ảnh: NEW YORK POST

Người này thừa nhận đã đặt camera ẩn trong phòng tắm riêng của hành khách và sau đó đăng hình ảnh và video lên mạng.

Người này cũng trốn dưới gầm giường và quay các tình huống nhạy cảm. Khi bị bắt giữ vào tháng 2, cảnh sát đã phát hiện ra nhiều video về trẻ em từ 2 đến 17 tuổi trên các thiết bị điện tử của Mirasol.

Vụ kiện do hành khách có tên “Jane Doe” - người từng lên du thuyền Symphony of the Seas của hãng du thuyền Mỹ - đệ trình thay mặt “tất cả những hành khách rơi vào tình huống tương tự”. Đơn kiện đã nộp cho một tòa án quận tại bang Florida (Mỹ).

“Royal Caribbean đã biết về vấn đề này vào tháng 3-2023 khi một camera quay lén được phát hiện trong phòng vệ sinh công cộng tại boong hồ bơi trên một du thuyền của hãng. Nhưng hãng này không làm gì để bảo vệ hành khách khỏi những vụ việc tương tự - giống như những vụ việc kéo dài gần ba tháng, trong suốt 12 chuyến du ngoạn và liên quan 960 hành khách, bao gồm nhiều trẻ em” - luật sư Jason Margulies, đại diện cho nguyên đơn, nói với đài Fox News.

Du thuyền Symphony of the Seas của hãng du thuyền Mỹ Royal Caribbean International. Ảnh: GETTY IMAGES

Đơn kiện cáo buộc rằng Royal Caribbean International “đáng lẽ phải biết rằng các vụ tấn công tình dục có thể lường trước được” và rằng công ty này lẽ ra phải cảnh báo du khách và đào tạo nhân viên một cách bài bản.

Theo đơn kiện, có tổng cộng 26 vụ tấn công tình dục và hiếp dâm được báo cáo trong các chuyến du ngoạn của hãng vào năm 2023; và 22 vụ tấn công tình dục được báo cáo trong các chuyến du ngoạn của hãng vào năm 2022.

Đơn kiện chỉ trích Royal Caribbean International vì đã không thông báo cho những hành khách trú tại các phòng do Mirasol phục vụ.

“Các vụ tấn công tình dục, bao gồm hành vi quay lén, trên các tàu du lịch đang ở mức cao nhất mọi thời đại và cần phải được giải quyết” - theo đơn kiện.

Chưa rõ tiến trình vụ kiện tập thể này thế nào.