Gần 15.000 ngư dân Bình Định bám biển xuyên tết

(PLO)- Do ảnh hưởng của khí hậu, sản lượng đánh bắt thấp, giá cả giảm nên với các ngư dân đi biển xuyên tết ở Bình Định, năm nay là một cái tết buồn.

Hàng ngàn ngư dân ở Bình Định chọn đón tết năm 2023 trên biển với hy vọng một năm đầy ắp cá tôm. Tuy vậy, chuyến biển xuyên tết vừa rồi khiến nhiều người không cảm thấy vui.

Ít lời… nhưng vẫn vui

Hiện nhiều tàu cá của ngư dân tỉnh Bình Định đi đánh bắt xa bờ xuyên tết đang dần cập bến. Nhiều chủ tàu cho biết chuyến đánh bắt đầu năm không được thuận lợi, sản lượng thấp, không đủ chi phí cho chuyến đi.

Là một người đã nhiều năm vươn khơi bám biển, ông Đặng Văn Ninh ở thị xã Hoài Nhơn cho hay năm nay rất nhiều tàu bám biển xuyên tết nhưng phần lớn đều rất “tâm tư” khi vào bờ. Nhiều bà con ngư dân sau chuyến biển bị lỗ, một số người may mắn chỉ thu đủ chi phí.

Theo ông Ninh, đây là tình hình chung của nhiều ngư dân trong chuyến biển đầu năm nay. Nguyên nhân chủ yếu là do sản lượng cá đánh bắt được giảm. Ngoài ra, giá xăng dầu tăng khiến chi phí cho chuyến đi biển lớn, trong khi giá hải sản lại giảm hơn so với trước.

“Đi biển dịp tết chủ yếu là mong chuyến biển bình yên, được nhiều thì mừng, mà ít một tí cũng không sao. Đi biển mà, có lúc được, lúc mất.” Ngư dân Trần Văn Bồng

Còn theo ngư dân Huỳnh Tánh (chủ tàu cá BĐ 97528 TS, thị xã Hoài Nhơn), sau hai tháng bám biển xuyên tết, tàu cá của anh thu được hơn 1 tấn cá các loại. Số tiền thu được khoảng hơn 130 triệu đồng nhưng chi phí cho chuyến đi đã hơn 150 triệu đồng.

“Do chuyến biển này gặp gió to, nhiều khi phải tìm chỗ tránh nên sản lượng đánh bắt thấp. Chuyến này coi như lỗ, anh em thuyền viên cũng không có tiền ăn tết. Dù vậy, mình cũng cho anh em mỗi người một ít, tết mà, ai cũng muốn vui vẻ để cả năm thuận lợi” - anh Tánh cười nói.

Còn ngư dân Trần Văn Bồng, TP Quy Nhơn, thông tin tàu của anh xuất cảng Quy Nhơn từ 23 tháng Chạp, đánh bắt dài ngày ngoài khơi. Chuyến biển năm nay tàu chỉ đánh bắt được khoảng 20 con cá ngừ đại dương và một số loại cá khác.

“So với mấy năm trước thì năm nay hơi… thất thu nhưng chủ tàu vẫn cho anh em mỗi người 4 triệu đồng để gia đình ăn tết. Đi biển dịp tết chủ yếu là mong chuyến biển bình yên, được nhiều thì mừng, mà ít một tí cũng không sao. Đi biển mà, có lúc được, lúc mất” - anh Bồng chia sẻ.

Không lãi nhiều do giá cá giảm

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, toàn tỉnh đạt gần 2.850 tàu cá với gần 15.000 ngư dân vươn khơi đánh bắt chuyến biển xuyên tết, tăng hơn 1.500 tàu và 5.000 ngư dân so với tết năm ngoái. Trong đó, khoảng 850 tàu với hơn 8.200 ngư dân đánh bắt xa bờ dài ngày tại các ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa, chủ yếu khai thác cá ngừ đại dương và các loài cá nổi, cá ngừ sọc dưa, cá ngừ bò. Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định

Ông Nguyễn Quang Khải, Giám đốc Ban quản lý cảng cá - khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Tam Quan, cho biết năm nay có khoảng 350 tàu đánh bắt xuyên tết (giảm hơn một nửa so với năm trước). Sản lượng ngư dân đánh bắt tương đối ổn, trung bình mỗi tàu khoảng 1 tấn cá.

“Chuyến biển đầu năm nay sản lượng ngư dân đánh bắt được cũng tương đương năm ngoái. Tuy nhiên, giá cá giảm 30% so với năm trước nên người dân không có lãi nhiều. Như cá ngừ đại dương năm ngoái giá 170.000 đồng/kg thì năm nay chỉ còn 105.000-110.000 đồng/kg” - ông Khải nói và cho biết chuyến biển đầu năm ngư dân còn được hỗ trợ dầu nên cũng cơ bản ổn định.

Theo ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn, trong chuyến biển đầu năm, tổng sản lượng ngư dân khai thác ước đạt 3.200 tấn, riêng cá ngừ đại dương là 250 tấn (trung bình 1 tấn/tàu).

“Với giá cá ngừ đại dương hiện nay khoảng 105.000 đồng/kg thì ngư dân vẫn có lãi. Chuyến biển đầu năm là vụ chính cá ngừ đại dương, tuy nhiên sản lượng khai thác không cao một phần do thời tiết trên biển không thuận lợi, mưa kéo dài” - ông Công thông tin.

Tương tự, ông Đào Xuân Thiện, Giám đốc cảng cá Quy Nhơn, cho biết có khoảng 23 tàu cá xuất cảng để đánh bắt hải sản xuyên tết. “Hiện mới có khoảng 7-8 tàu cá vào bờ nên chưa thể thống kê cụ thể được sản lượng đánh bắt của các tàu cá dịp tết vừa qua” - ông Thiện nói.

Trong khi đó, ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định, cho hay trong tháng 1-2023, tình hình thời tiết tương đối thuận lợi cho hoạt động khai thác thủy sản biển, với 2.849/5.795 tàu cá hoạt động khai thác. Trong đó có khoảng 849 tàu hoạt động vùng khơi tham gia khai thác thủy sản trên các ngư trường trong cả nước.

“Sản lượng thủy sản tháng 1-2023 ước đạt 15.959 tấn, giảm 18% so với cùng kỳ. Riêng khai thác cá ngừ đại dương năm nay do ảnh hưởng của không khí lạnh và trùng với tháng Chạp, tết Nguyên đán nên ước đạt 1.169 tấn, giảm 13,4% so với cùng kỳ” - ông Phúc nói thêm.•

Ngư dân Quảng Bình thu lợi nhuận khủng từ cá khoai Cũng trong những ngày đầu năm mới này, hàng chục chiếc thuyền nan của ngư dân vùng biển xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình liên tục trúng đậm hàng tạ cá khoai. Theo ghi nhận, cá khoai thường đi theo luồng gần bờ, rất thuận lợi cho ngư dân đánh bắt cũng như giúp tiết kiệm nhiên liệu. Trung bình mỗi ngày một thuyền của ngư dân xã Hải Ninh đánh bắt được 4-5 tạ cá khoai. “Đầu xuân năm mới 2023, tôi cùng anh em bạn thuyền trúng vụ cá khoai, trung bình mỗi chuyến đánh bắt khoảng 50-70 kg cá khoai” - ông Mai Văn Vũ, trú xã Hải Ninh, nói. Tại Quảng Bình, 1 kg cá khoai sau khi được kéo lên bờ sẽ được các thương lái và tiểu thương thu mua tại bãi biển với giá dao động 170.000-200.000 đồng. Với mỗi chuyến đánh bắt 50-70 kg, ngư dân sẽ thu nhập khoảng 10-15 triệu đồng. BẢO THIÊN

HUY TRƯỜNG