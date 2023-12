Ngày 13-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Dũng (48 tuổi, ngụ huyện Châu Phú, An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Phạm Văn Dũng bị tạm giữ hình sự vì đâm vợ tử vong do ghen tuông



Thông tin ban đầu, do ghen tuông, nghi ngờ vợ là bà LTC (41 tuổi) ngoại tình nên Dũng nảy sinh ý định giết vợ. Trưa 12-12, Dũng mua một con dao giấu trong người rồi đến công ty của bà C rủ vợ đi uống nước.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ án

Con dao Dũng dùng đâm vợ tử vong do ghen tuông. Ảnh: CA

Khi bà C đang chở Dũng đi trên đường thuộc thuộc tổ 17, ấp Bình Hưng 2, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú thì bất ngờ Dũng dùng dao đâm nhiều nhát khiến vợ tử vong. Sau đó, Dũng bị người dân giữ lại giao cho lực lượng Công an.

Tại cơ quan công an, Dũng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện vụ án đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

