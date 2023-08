Giả bộ đội đến chùa trộm cắp tài sản

(PLO)- Công an huyện Đức Cơ đã bắt giữ Phạm Văn Phương đến chùa ở thị trấn Chư Ty trộm cắp tài sản.

Ngày 1-8, Công an huyện Đức Cơ (Gia Lai), cho biết đã bắt giữ Phạm Văn Phương (36 tuổi, tạm trú phường Phù Đổng, TP Pleiku) để xử lý hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 29-7, Công an huyện Đức Cơ tiếp nhận tin báo của anh TNH (19 tuổi, ngụ tại chùa Từ Quang, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) trình báo về việc bị mất trộm 5,2 triệu đồng.

Cụ thể, khoảng 9 giờ cùng ngày, có một người đàn ông mặc trang phục bộ đội đến thăm chùa. Sau khi người này đi, anh H phát hiện mất số tiền 5,2 triệu đồng để ở trong phòng nghỉ của nhà chùa.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Đức Cơ phát hiện Phạm Văn Phương có nhiều biểu hiện nghi vấn và mời về trụ sở công an làm việc. Sau một hồi quanh co, Phương đã thừa nhận hành vi trộm cắp.

Cơ quan chức năng thu giữ bộ trang phục quân đội mang quân hàm đại úy và tài sản bị mất của anh H.

Phương từng tham gia quân ngũ nhưng vi phạm pháp luật nên đã bị tước quân tịch và từng bị kết án về tội lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

LÊ KIẾN